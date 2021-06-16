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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар и евро резко подорожали на бирже в Минске утром 16 июня Курс российского рубля поднялся всего на 0,0003 BYN до 3,4623 BYN/100 RUB.

По даннымпо состоянию на 10:26:Курс доллара подскочил сразу на 0,0114 BYN до 2,4980 BYN/USD до максимума за неделю.Курс евро вырос на 0,0095 BYN до 3,0268 BYN/EUR. Евро дорожает уже второй день, а до этого была серия из восьми снижений подряд, за время которой стоимость евро обвалилась на 0,0801 BYN до минимума за 231 день.Курс российского рубля поднялся всего на 0,0003 BYN до 3,4623 BYN/100 RUB.Российский рубль дорожает второй день, а по итогам понедельника он опускался до минимума за 17 дней.За минувшие сутки стоимость доллара немного выросла. Если вчера утром за доллар на бирже предлагали 71,90 российских рублей, то сегодня 72,07 российских рублей.Курс доллара находится вблизи минимума за 11 месяцев.Курс евро за сутки вырос всего на 10 копеек до 87,35 российских рублей. Напомним, что 11 июня во второй половине дня в моменте опускался до 86,94 российских рублей — минимума за три месяца.