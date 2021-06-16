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Доллар и евро резко подорожали на бирже в Минске утром 16 июня

16.06.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар и евро резко подорожали на бирже в Минске утром 16 июня
Иллюстративное фото
Белорусский рубль открыл торги на БВФБ девальвацией ко всем валютам. Корзина валют подорожала на 0,20%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:26:

Курс доллара подскочил сразу на 0,0114 BYN до 2,4980 BYN/USD до максимума за неделю.

Курс евро вырос на 0,0095 BYN до 3,0268 BYN/EUR. Евро дорожает уже второй день, а до этого была серия из восьми снижений подряд, за время которой стоимость евро обвалилась на 0,0801 BYN до минимума за 231 день.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0003 BYN до 3,4623 BYN/100 RUB.

Российский рубль дорожает второй день, а по итогам понедельника он опускался до минимума за 17 дней.

Московская биржа


За минувшие сутки стоимость доллара немного выросла. Если вчера утром за доллар на бирже предлагали 71,90 российских рублей, то сегодня 72,07 российских рублей.

Курс доллара находится вблизи минимума за 11 месяцев.

Курс евро за сутки вырос всего на 10 копеек до 87,35 российских рублей. Напомним, что 11 июня во второй половине дня в моменте опускался до 86,94 российских рублей — минимума за три месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс российского рубля поднялся всего на 0,0003 BYN до 3,4623 BYN/100 RUB.
 
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