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Медики назвали страшный побочный эффект злоупотребления кофе

16.06.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Медики назвали страшный побочный эффект злоупотребления кофе
Фото: freepik
Врачи рассказали про страшный побочный эффект злоупотребления кофе, а также назвали норму кофеина, которую лучше не превышать.

Об этом говорится в новом материале американских ученых, пишет MountSinai.org.

Чем чревато чрезмерное употребление кофе


Кофе может стать причиной кислотного рефлюкса и изжоги. Но это не самое страшное. Злоупотребление напитком может привести к проблемам с глазами. Если пить слишком много кофе, может развиться глаукома. Особенно если у вас есть такая предрасположенность.

Согласно исследованию ученых, людям с повышенным уровнем глазного давления - главным фактором глаукомы - нельзя пить много кофе.

Оказалось, что распространенность глаукомы в четырежды выше у любителей пить много кофе.

"Я бы порекомендовал избегать употребления большого количества кофеина, если вы страдаете глаукомой и не стабильны при лечении, или кому-то с сильным семейным анамнезом глаукомы, который хотел бы потенциально снизить риск развития этого заболевания", - говорит соавтор исследования Энтони Хаваджа, доктор медицинских наук.


Сколько кофе можно выпить за день


Эксперты советуют употреблять менее 400 миллиграммов кофеина ежедневно, что составляет от трех до пяти чашек.

Одна-две чашки способны дать вам заряд энергии и даже полезны для здоровья, а злоупотребление помимо других рисков чревато беспокойством и нервозностью.
 
 
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