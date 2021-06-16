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В больнице умерла мать погибшего в ДТП под Новогрудком подростка — его отец в реанимации

16.06.2021 11:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стало известно еще об одной жертве жуткого дорожно-транспортного происшествия, о котором сообщалось накануне.

В больнице умерла мать погибшего в ДТП под Новогрудком подростка — его отец в реанимации

Напомним, возле Новогрудка произошло лобовое столкновение двух легковушек, в одной из которых ехали родители и их 15-летний сын.

В результате аварии подросток скончался на месте, а его мать и отец, также как и водитель второго авто были доставлены в реанимацию в тяжелом состоянии.

Сегодня, сообщая о ДТП, Следственный комитет проинформировал, что в больнице скончалась 42-летняя мать погибшего подростка.

 

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Стало известно еще об одной жертве жуткого дорожно-транспортного происшествия, о котором сообщалось накануне.
 
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