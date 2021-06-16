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Пейте воду: Роналду убрал Coca-Cola во время пресс-конференции – видео
16.06.2021 11:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Криштиану Роналду убрал со стола бутылки Coca-Cola, которая является спонсором Евро-2020, во время пресс-конференции в Будапеште перед матчем Португалия-Венгрия.
Футболист пренебрежительно переместил газированный напиток подальше от себя, а затем взял в руки бутылку с обычной водой, поднял её вверх и демонстративно помахал ей перед журналистами и камерами. Он сказал: "Пейте воду".
По сообщениям СМИ, после жеста Роналду акции Coca-Cola обрушились на четыре миллиарда долларов. Падение капитализации Coca-Cola действительно произошло – с 242-х миллиардов долларов до 238. Однако откат случился за три дня до того, как произошел инцидент.
Трюк с бутылками повторил француз Поль Погба. После
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За день до матча с Венгрией Криштиану Роналду дал пресс-конференцию, во время которой поморщился и отодвинул бутылочки с Coca-Cola и призвал пить воду. Смотрите видео с...
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