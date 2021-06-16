Второй раз за 69 лет: Елизавета II пропустит еще одно важное событие

Источник материала: Sputnik Беларусь

Королева Елизавета II заставила британцев волноваться: Ее Величество всерьез намерена пропустить еще одно важное мероприятие.

15 июня в Британии стартовали лошадиные скачки Royal Ascot, которые пришлось изменить из-за пандемии. И если в 2020-м году мероприятие прошло практически без зрителей, то теперь состоится при частично заполненных трибунах. Британцы с нетерпением ждали, что на скачках появится Елизавета II и сможет разделить восторг поклонников из Королевской ложи, но все сложилось иначе.

По сообщению издания Daily Mail, жителям Британии придется смириться с неизбежным: королева решила пропустить соревнования и остаться в замке. Об этом журналистам рассказали официальные представители Ее Величества.

Это второй случай за 69 лет, когда Елизавета II пропускает скачки: впервые это случилось в 2020-м году и было связано с распространением COVID-19.

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