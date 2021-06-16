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СК Беларуси требует от Павла Дурова удалить каналы с данными силовиков

16.06.2021 11:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Следственный комитет Беларуси написал обращение к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием удалить телеграм-каналы с данными белорусских силовиков.

«В августе 2020 года на территории Беларуси вспыхнули массовые беспорядки, которые сопровождались погромами, поджогами и насильственными действиями в отношении сотрудников правоохранительных органов», - говорится обращении СК РБ, скан которого опубликовало госагентство БелТА.

«В рамках своих обязанностей по охране общественного порядка сотрудники силовых структур занимались пресечением противоправных действий, в том числе с использованием специальных средств. С целью оказания психологического и иного давления на представителей правоохранительного блока и государственных органов в мессенджере Telegram был создан ряд каналов, где публиковались личные данные (имена, адреса, телефоны) представителей вышеуказанных профессий. Публикации сопровождались призывами к совершению насильственных действий в отношении сотрудников, их детей и близких родственников", - сетует СК.

Свое требование СК Беларуси увязал с тем, что в феврале текущего года в telegram были удалены появившиеся на фоне протестов в России каналы с данными российских силовиков, причем по инициативе администрации мессенджера.

«Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением. Однако в связи с этими каналами уже больше недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS – оно не получает одобрения Apple. В результате (5 февраля) мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными», - сообщил тогда Дуров.

Также Telegram заблокировал каналы, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России.

Учитывая прецедент блокировки таких каналов на территории России, СК ждет таких же действий от администрации мессенджера и на территории Беларуси.

"В связи с тем, что "условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию", а "правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов", СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения", - отмечается в обращении СК.

 
 
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Следственный комитет Беларуси написал обращение к создателю Telegram Павлу Дурову с требованием удалить телеграм-каналы с данными белорусских силовиков.
 
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