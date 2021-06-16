ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отпуск с сельским колоритом: в Беларуси растет спрос на агроусадьбы

16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вырос спрос на агроусадьбы. Из-за пандемии многие жители летние отпуска проведут на родине. Что предлагают отдыхающим хозяева домика в деревне, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В агроусадьбе Буравских этот туристический сезон расписан полностью. Места бронируют уже на следующий год.

«К нам вообще не попасть, люди звонят, а я говорю: «Занято». Вы знаете, так приятно отвечать: «У нас все расписано до конца лета», – смеется хозяйка агроусадьбы Галина Буравская.

Семья Галины и Сергея в бизнесе с приставкой «агро» 15 лет. Гостям предлагают национальную кухню, рыбалку и другой отдых на природе.

«Мы можем вкусно накормить, приготовить любое блюдо. С детьми я провожу мастер-классы: мы лепим с ними из природной глины, катаем свечи из вощины. Мой супруг Сергей откачивает мед. Если есть сезон и есть мед, то мы показываем детям, как это все происходит, не все знают, откуда берется мед», – отмечает Галина.

Для детей здесь стрельба из лука, катание на квадроцикле и даже лечебный сон на ульях. Монотонное жужжание пчел хорошо успокаивает психику и снимает усталость.
«Мне понравилось на ферме. Я подружился с козой, огромным хряком. На рыбалке мне тоже понравилось, хотя я ничего и не словил», – рассказывает отдыхающий Демир Юдже.

В прошлом году, несмотря на пандемию, в белорусских агроусадьбах отдохнули до полумиллиона человек. В этом году число туристов вырастет примерно на 20%.

«Когда выезда в другие страны нет, а отпуск надо как-то проводить, именно агроэкотуризм стал панацеей для нашего отдыха. Я могу сегодня уже с уверенностью говорить, что это бренд Республики Беларусь, потому что он развивается очень стремительно и действительно на достойном уровне», – подчеркнула директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.

Оставаться на плаву даже в кризис отрасли помогает государство. Например, владельцы бизнеса могут взять льготный кредит – более 140 тысяч долларов на срок до пяти лет. За 14 лет количество агроусадеб в Беларуси выросло в 86 раз. Сейчас их в стране почти три тысячи.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостей ждет стрельба из лука, катание на квадроцикле, лечебный сон на ульях, общение с животными, рыбалка и изыски национальной кухни.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Время Лукашенко заканчивается»: почему ушел Шейман?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by