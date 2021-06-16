Отпуск с сельским колоритом: в Беларуси растет спрос на агроусадьбы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вырос спрос на агроусадьбы. Из-за пандемии многие жители летние отпуска проведут на родине. Что предлагают отдыхающим хозяева домика в деревне, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В агроусадьбе Буравских этот туристический сезон расписан полностью. Места бронируют уже на следующий год.

«К нам вообще не попасть, люди звонят, а я говорю: «Занято». Вы знаете, так приятно отвечать: «У нас все расписано до конца лета», – смеется хозяйка агроусадьбы Галина Буравская.

Семья Галины и Сергея в бизнесе с приставкой «агро» 15 лет. Гостям предлагают национальную кухню, рыбалку и другой отдых на природе.

«Мы можем вкусно накормить, приготовить любое блюдо. С детьми я провожу мастер-классы: мы лепим с ними из природной глины, катаем свечи из вощины. Мой супруг Сергей откачивает мед. Если есть сезон и есть мед, то мы показываем детям, как это все происходит, не все знают, откуда берется мед», – отмечает Галина.

Для детей здесь стрельба из лука, катание на квадроцикле и даже лечебный сон на ульях. Монотонное жужжание пчел хорошо успокаивает психику и снимает усталость.

«Мне понравилось на ферме. Я подружился с козой, огромным хряком. На рыбалке мне тоже понравилось, хотя я ничего и не словил», – рассказывает отдыхающий Демир Юдже.

В прошлом году, несмотря на пандемию, в белорусских агроусадьбах отдохнули до полумиллиона человек. В этом году число туристов вырастет примерно на 20%.

«Когда выезда в другие страны нет, а отпуск надо как-то проводить, именно агроэкотуризм стал панацеей для нашего отдыха. Я могу сегодня уже с уверенностью говорить, что это бренд Республики Беларусь, потому что он развивается очень стремительно и действительно на достойном уровне», – подчеркнула директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.