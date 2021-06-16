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Отпуск с сельским колоритом: в Беларуси растет спрос на агроусадьбы
16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вырос спрос на агроусадьбы. Из-за пандемии многие жители летние отпуска проведут на родине. Что предлагают отдыхающим хозяева домика в деревне, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В агроусадьбе Буравских этот туристический сезон расписан полностью. Места бронируют уже на следующий год.
«К нам вообще не попасть, люди звонят, а я говорю: «Занято». Вы знаете, так приятно отвечать: «У нас все расписано до конца лета», – смеется хозяйка агроусадьбы Галина Буравская.
Семья Галины и Сергея в бизнесе с приставкой «агро» 15 лет. Гостям предлагают национальную кухню, рыбалку и другой отдых на природе.
Для детей здесь стрельба из лука, катание на квадроцикле и даже лечебный сон на ульях. Монотонное жужжание пчел хорошо успокаивает психику и снимает усталость.
В прошлом году, несмотря на пандемию, в белорусских агроусадьбах отдохнули до полумиллиона человек. В этом году число туристов вырастет примерно на 20%.
«Когда выезда в другие страны нет, а отпуск надо как-то проводить, именно агроэкотуризм стал панацеей для нашего отдыха. Я могу сегодня уже с уверенностью говорить, что это бренд Республики Беларусь, потому что он развивается очень стремительно и действительно на достойном уровне», – подчеркнула директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович.
Оставаться на плаву даже в кризис отрасли помогает государство. Например, владельцы бизнеса могут
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Гостей ждет стрельба из лука, катание на квадроцикле, лечебный сон на ульях, общение с животными, рыбалка и изыски национальной кухни.
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