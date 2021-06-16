Мнение: «Маякнули союзникам в преддверии саммита, что фамилию олигарха забыли»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция о том, как власти сами усложняют ситуацию.

— Появление Романа мы предсказали верно. Не нужно быть семи пядей во лбу — действия предсказуемы. Обвинили что пытают — надо показать, где он будет клясться, что не пытают. Может ещё сплясать, марафон отбегать под камеру, ещё что угодно. Гипотетически это может повлиять на демотивацию «электорального болота». Но «болото» не смотрит телевизор активно, и не особо ему верит (судя по Chatham House, уровень доверия ко всему государственному колеблется в пределах ядра поддержки Лукашенко (20-25%), за исключением армии, у неё доверие повыше — 30%).

Паттерн реакции властей на любые проблемы — наиболее простая реакция, связанная с попыткой решить проблему административно. Запомним, это важно. Потому что именно этот паттерн и приводит к необратимым ошибкам. Именно этот паттерн был применён для посадки рейса. Нюанс в том, что, действуя предсказуемо, не учитывая контекст, оставляя информационное прикрытие «на потом», без детальных просчётов последствий, эхо от действий несёт куда больше негатива для режима, чем причина самих действий.

Возьмём два примера. Архиепископа Артемия сделали белорусским Сахаровым. Будучи на кафедре, ему было что терять. Сейчас ему терять нечего кроме жизни (а она теперь в фокусе внимание общества), семьи у монахов нет, возраст преклонный. Это означает, что он волен говорить, что угодно. Одно интервью «Свободе» наделало шуму. А если такие интервью он будет давать по каждому инфоповоду? Политизированные православные (да и не только) обрели себе живую икону. При том что в Гродно с августа Артемий не делал громких заявлений. Но почему-то потребовалось его убрать сейчас.

В результате церковная общественность взбудоражена. Это не раскол, но альтернативная политическая фигура в этой среде. Раньше он был одним из епископов, теперь он образ альтернативы. Последствия решения куда хуже по вреду для режима, чем сама деятельность Артемия на кафедре.

Второй пример. Пропуск нелегальных мигрантов. Теперь Литва из европейской периферии становится форпостом борьбы против мигрантов. Это вопрос общеевропейской безопасности, фактически это второй «райнэйр», только замедленный. Ведь эти мигранты не в Литву едут — они поедут дальше в Германию. И это уже проблема Германии, а не только Литвы, чтобы этот поток прекратить. ЕС пойдёт мириться и выдаст Тихановскую с Латушко?

И здесь опять же рассматриваем имиджевые потери против реального ущерба. Сотня-другая мигрантов — не самый серьёзный ущерб. А вот демонстративно наказать того, кому годами давал деньги на обустройство границы — это как раз подходящий кейс.

Поэтому в прогнозировании сценария развития ситуации соблазн переусложнить всё куда сильнее, чем упростить. Лучше упрощать.

Возвращаясь к брифингу — это уже реакция на реакцию. Попытка «догнать и объяснить». Ну и заодно маякнуть союзникам в преддверии саммита, что фамилию олигарха забыли. Это самое важное, из того, что было.