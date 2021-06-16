ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержана врач-стоматолог - дома остались трое несовершеннолетних детей

16.06.2021 11:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ТК "Белые халаты" сообщают, что вчера была задержана врач стоматолог-хирург Новик Элина Александровна.

По словам коллег, доктор была задержана на 72 часа после допроса в Центральном РУВД.

Предположительно врач проходит подозреваемой по делу об «оскорблении должностного лица» в соцсетях. 

Других подробностей пока неизвестно.

Элина Новик является мамой трёх несовершеннолетних детей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ТК "Белые халаты" сообщают, что вчера была задержана врач стоматолог-хирург Новик Элина Александровна.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд над политзаключенным Николаем Дедком назначен на 29 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by