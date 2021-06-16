В Минске задержана врач-стоматолог - дома остались трое несовершеннолетних детей

По словам коллег, доктор была задержана на 72 часа после допроса в Центральном РУВД.





Предположительно врач проходит подозреваемой по делу об «оскорблении должностного лица» в соцсетях.





Других подробностей пока неизвестно.





Элина Новик является мамой трёх несовершеннолетних детей.