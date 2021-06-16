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Суд над политзаключенным Николаем Дедком назначен на 29 июня
Источник материала: Партизан
29 июня в 10:00 начнется суд над активистом анархистского движения и политзаключенным Николаем Дедком
Парня обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе — в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Задержали Дедка 12 ноября на конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района.
Правозащитники сообщали, что после задержания активиста пытали: били дубинкой, электрошокером били по пяткам, угрожали изнасилованием. У Дедка требовали назвать пароли и администраторов телеграм-каналов.
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29 июня в 10:00 начнется суд над активистом анархистского движения и политзаключенным Николаем Дедком
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