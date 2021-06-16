Ужас! За минувшие сутки в Беларуси погибли четверо детей

В реке Горынь в Столинском районе утонул 10-летний ребенок.





В Пинске 8-летний мальчик, находясь один в жилой комнате, оперся о москитную сетку, продавил ее и выпал из окна квартиры на 7-м этаже.





В результате падения на землю он получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.





В озере вблизи автодороги Добруш - Тереховка Добрушского района утонул 13-летний мальчишка.





В Оршанском районе в Днепре утонул 15-летний подросток, сообщает @Zamkadom.















