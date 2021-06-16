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Как и следовало ожидать: постпреды ЕС согласовали санкции в связи с захватом самолета Ryanair

16.06.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Постоянные представители стран ЕС согласовали ограничительные меры в отношении Беларуси в связи с инцидентом с рейсом Ryanair и политическим кризисом в стране.



Как и сообщалось ранее, визовые ограничения и замораживание активов коснутся 78 человек и 7 организаций. Об этом сообщил в Twitter брюссельский журналист RFE/RL 
Рикард Йозвяк

По его словам, еще одна организация будет добавлена в «черный список» в ближайшие дни.
 
 
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Постоянные представители стран ЕС согласовали ограничительные меры в отношении Беларуси в связи с инцидентом с рейсом Ryanair и политическим кризисом в стране.
 
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