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"Нервно моргал" Мама Протасевича рассказала, почему не поверила словам сына

16.06.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Он надел на себя маску, чтобы спасти себя", - считает Наталья Протасевич


Роман Протасевич во время брифинга МИД

По словам Натальи Протасевич, поведение ее сына на пресс-конференции 14 июня - это маска, чтобы "спасти себя, а также жизнь своей девушки". "Ясно, что ему очень сильно угрожают", - уверена мать журналиста.

Мать белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича Наталья Протасевич выразила уверенность, что его участие в брифинге МИД Беларуси было вынужденным. Такое мнение она высказала во вторник, 15 июня, в беседе с агентством dpa.

По словам Натальи Протасевич, ее сын находился под психологическим давлением: "Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки".

На этот раз мать блогера, однако, не увидела на его лице следов насилия - в отличие от тех, которые ей удалось заметить на видеозаписи его "интервью". "Но он выглядел подавленным, нервно моргал. Ясно, что ему очень сильно угрожают", - добавила она.
 
 
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"Он надел на себя маску, чтобы спасти себя", - считает Наталья Протасевич
 
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