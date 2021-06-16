



Меда-Полесье. В понедельник на оптовом рынке в Ольшанах огурцов много, сообщают источники





С самого утра оптовики дают по 90 копеек за килограмм. За очень красивые огурчики могут заплатить по рублю.





На таком же уровне держится цена на оптовом рынке в Белоуше. Народ с утра сдавал свою продукцию по 80-85-90 копеек за кг.





В Рубле огурцы ещё дешевле – 70 коп.





По словам овощеводов, заметное похолодание в выходные дни существенным образом на объёмах продукции не отразилось.