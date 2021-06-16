ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

А что с ценами в "огуречной столице" страны?

16.06.2021 11:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За килограмм огурцов в Столинском районе оптовики дают от 70 копеек до 1 рубля.


В понедельник на оптовом рынке в Ольшанах огурцов много, сообщают источники Меда-Полесье. 

С самого утра оптовики дают по 90 копеек за килограмм. За очень красивые огурчики могут заплатить по рублю.

На таком же уровне держится цена на оптовом рынке в Белоуше. Народ с утра сдавал свою продукцию по 80-85-90 копеек за кг.

В Рубле огурцы ещё дешевле – 70 коп.

По словам овощеводов, заметное похолодание в выходные дни существенным образом на объёмах продукции не отразилось.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За килограмм огурцов в Столинском районе оптовики дают от 70 копеек до 1 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко требует от территориальной обороны готовности к быстрой мобилизации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by