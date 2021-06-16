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«Время Лукашенко заканчивается»: почему ушел Шейман?
Источник материала: UDF
Виктор Шейман у Уго Чавеса в 2006 году
Почему это произошло именно сейчас и что последует за отставкой, разбиралась
Политический обозреватель «Радио Свобода» Юрий Дракохруст называет несколько версий.
«Одна из них - здоровье. Другая версия, благоприятная для протестующих, - крысы бегут с корабля. И третья версия - интриги, как в 2008 году, когда то ли Виктор Лукашенко, то ли другие юные фигуры «съели» Шеймана, конкурируя за курирование силовых структур (в 2008 году Шейман был освобожден от должности главы Совбеза после взрыва в День Независимости - Ред). Шейман, я думаю, на взгляд многих, слишком давно в этой команде. Скорее всего кто-то в аппаратной борьбе его переиграл».
Экс-подполковник КГБ Валерий Костко напоминает, что Виктору Шейману 26 мая исполнилось 63 года:
«Это же не возраст для политика, значит есть какие-то серьезные причины. Одной из них может быть здоровье, но я сомневаюсь в реальности этих слухов. Больше я склоняюсь к тому, что время Лукашенко заканчивается, и возможно, Шейман будет выполнять какую-то другую миссию, которая никому неизвестна, кроме них двоих. Таких людей от себя просто так не отпускают. Если бы Лукашенко планировал находиться долго у власти, то Шейман был бы все время рядом».
Согласен с тем, что у Виктора Шеймана еще будет особая миссия и политический аналитик Петр Кузнецов. Правда, речь о миссии другого рода: «Есть уверенность, что это не просто отставка, это может быть связано с грядущими европейскими экономическими санкциями. Если эти санкции будут такими, как сейчас ожидается, то они сильно повлияют на приток валюты в страну. И я предполагаю, что Шейман может заниматься какими-то непрозрачными делами, серыми экономическими схемами для того, чтобы ресурсы режима не иссякли полностью».
«Многие считали Шеймана «символом стабильности». Если символ уходит, то по аппарату, конечно, ходят всякие слухи, страхи, предостережения: «Ну уж если Шейман ушел, то значит не все так просто», - считает Юрий Дракохруст.
Как писал
«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, - сказал тогда Лукашенко. - Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя».
Он отметил, что Виктор Шейман имеет большой жизненный опыт: с молодого лейтенанта, который прошел Афганистан, он вырос до генерал-полковника. Это самое высокое воинское звание в Беларуси, и Шейман сегодня единственный, кто носит эти генеральские погоны, числясь на службе у государства.
«Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал, - подчеркнул Лукашенко. - Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те "хвосты" в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая».
Шейман — один из наиболее близких и верных соратников Александра Лукашенко. Он был в его команде с 1994 года. Занимал различные государственные посты. В последние годы возглавлял Управление делами Администрации Президента.
Шейман подозревается международным сообществом в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси.
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По аппарату Лукашенко ходят слухи, страхи и предостережения.
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