«Время Лукашенко заканчивается»: почему ушел Шейман?

Источник материала: UDF



Виктор Шейман у Уго Чавеса в 2006 году

«Одна из них - здоровье. Другая версия, благоприятная для протестующих, - крысы бегут с корабля. И третья версия - интриги, как в 2008 году, когда то ли Виктор Лукашенко, то ли другие юные фигуры «съели» Шеймана, конкурируя за курирование силовых структур (в 2008 году Шейман был освобожден от должности главы Совбеза после взрыва в День Независимости - Ред). Шейман, я думаю, на взгляд многих, слишком давно в этой команде. Скорее всего кто-то в аппаратной борьбе его переиграл».

«Это же не возраст для политика, значит есть какие-то серьезные причины. Одной из них может быть здоровье, но я сомневаюсь в реальности этих слухов. Больше я склоняюсь к тому, что время Лукашенко заканчивается, и возможно, Шейман будет выполнять какую-то другую миссию, которая никому неизвестна, кроме них двоих. Таких людей от себя просто так не отпускают. Если бы Лукашенко планировал находиться долго у власти, то Шейман был бы все время рядом».

«Многие считали Шеймана «символом стабильности». Если символ уходит, то по аппарату, конечно, ходят всякие слухи, страхи, предостережения: «Ну уж если Шейман ушел, то значит не все так просто», - считает Юрий Дракохруст

«Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни, - сказал тогда Лукашенко. - Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя».

«Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. Поэтому я согласен с твоей новой страницей в жизни, скажу так. Но очень бы попросил не уходить далеко (и вообще не отходить от государства) и подставить плечо там, где это нужно будет. Как ты всегда это делал, - подчеркнул Лукашенко. - Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те "хвосты" в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Время Лукашенко заканчивается»: почему ушел Шейман? По аппарату Лукашенко ходят слухи, страхи и предостережения.