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Вдове Тарайковского собрали на карточку более 90 тысяч рублей. Теперь с них требуют заплатить налог
Источник материала: UDFВдове погибшего 10 августа возле станции метро «Пушкинская» Александра Тарайковского налоговая выставила счет на 11 тысяч рублей, пишет «Салідарнасць».
Налоговая инспекция Московского района Минска считает, что благотворительная и безвозмездная помощь неравнодушных белорусов семье погибшего 10 августа 34-летнего Александра Тарайковского является личным доходом его жены за 2020 год.
Подоходного налога начислено 11 001,63 белорусских рублей (в эквиваленте около $4435). Эту сумму Елена Герман должна была заплатить до 1 июня. С этого дня ежедневно начисляется пеня.
Судя по сумме налога (11 тысяч рублей) на карточку Елене собрали более 90 тысяч рублей.
Елена Герман — вдова Александра Тарайковского. Их брак не был зарегистрирован официально. Они жили как семья и вместе растили детей — Дарью, старшую дочь Елены от первого брака, и общую дочь Настю.
Елена считает несправедливым платить налог с помощи, которую оказали неравнодушные люди.
— Я видела распечатку счета: каждый перечислял сколько мог, кто по пять рублей… Люди заработали эти деньги, никто им не дал просто так.
Елена подготовила обращение в Мингорисполком и Минский городской Совет депутатов с просьбой освободить ее от уплаты подоходного налога, поскольку это ухудшит материальное состояние ее семьи. В обращении вдова Александра Тарайковского также ссылается на то, что в связи с отказом в возбуждении уголовного дела против сотрудников милиции, застреливших ее мужа, она не может предъявить им гражданский иск о возмещении ущерба по причине потери кормильца.
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Судя по сумме налога (11 тысяч рублей) на карточку Елене собрали более 90 тысяч рублей.
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