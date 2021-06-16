Журналист Дмитрий Руто вышел на свободу

Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто 16 июня вышел на свободу.





Он отбывал в Барановичах 15 суток ареста за бело-красный шарф, который лежал в автомобиле.

На выходе из изолятора его встречали многие известные в мире спорта люди: Ольга Хиженкова, Андрей Кравченко, Артур Удрис, Степан Попов, Константин Яковлев, Василий Хомутовский, Иван Ганин.











