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Журналист Дмитрий Руто вышел на свободу
Источник материала: Навiны
Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто 16 июня вышел на свободу.
Он
На выходе из изолятора его встречали многие известные в мире спорта люди: Ольга Хиженкова, Андрей Кравченко, Артур Удрис, Степан Попов, Константин Яковлев, Василий Хомутовский, Иван Ганин.
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Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто 16 июня вышел на свободу.
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