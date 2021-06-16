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Журналист Дмитрий Руто вышел на свободу

16.06.2021 12:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто 16 июня вышел на свободу.

Журналист Дмитрий Руто вышел на свободу

Он отбывал в Барановичах 15 суток ареста за бело-красный шарф, который лежал в автомобиле.

На выходе из изолятора его встречали многие известные в мире спорта люди: Ольга Хиженкова, Андрей Кравченко, Артур Удрис, Степан Попов, Константин Яковлев, Василий Хомутовский, Иван Ганин.

Журналист Дмитрий Руто вышел на свободу

Журналист Дмитрий Руто вышел на свободу

Журналист Дмитрий Руто вышел на свободу

 

 

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Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто 16 июня вышел на свободу.
 
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