Еўразвяз ухваліў увядзенне новых санкцыяў супраць уладаў Беларусі

Источник материала: Белсат

Пастаянныя прадстаўнікі краін Еўрапейскага Звязу ўзгаднілі абмежавальныя меры ў дачыненні да Беларусі ў сувязі з пасадкай самалёту «Ryanair» і палітычным крызісам у краіне.

EU ambassadors just approved the visa bans and asset freezes on 78 people & 7 entities responsible for the crackdown in #Belarus and the forced take down of the #Ryanair flight on 23 May. expected in the EU official journal on 21 May