«Суду яшчэ не было, а пакараньне ўжо адбываецца». Арганізацыі, якая праводзіла выставу пра мэдыкаў, пагражае закрыцьцё

Источник материала: Свабода

Кіраўніца праваабарончай арганізацыі «Зьвяно» Тацяна Гацура-Яворская заклікала беларусаў і грамадзян іншых краін уступаць у гэтую арганізацыю, бо, паводле прагнозу, улады зьбіраюцца яе закрыць. Тацяна расказвае, што адбываецца ў «Зьвяне».

Кіраўніца «Зьвяна» Тацяна Гацура-Яворская кажа, што 9 чэрвеня «Зьвяно» атрымала пісьмовае папярэджаньне ад Міністэрства юстыцыі аб парушэньні дзейнага заканадаўства. Паводле ведамства, наладжаны «Зьвяном» маніторынг працы сыстэмы аховы здароўя ў пэрыяд пандэміі супярэчыць заканадаўству і статуту арганізацыі.

А таксама паведамляецца, што на сайце «Зьвяна» нібыта пазначаныя мэты, якіх няма ў статуце.

Апошнюю прычыну папярэджаньня Тацяна Гацура-Яворская называе сьмешнай і заклікае ахвотных паглядзець сайт «Зьвяна» і параўнаць яго са статутам, які ёсьць у адкрытым доступе. Паводле Тацяны, яна сама, параўнаўшы, разыходжаньняў ня выявіла. А першую прычыну спадарыня Гацура-Яворская камэнтуе больш падрабязна.

«Слухайце, калі журналісты пазначаюць пэўную працу як „журналісцкае расьсьледаваньне“, гэта ж таксама не расьсьледаваньне ў юрыдычным сэнсе, але сутнасьць застаецца. Вось і мы рабілі тое, што маглі рабіць паводле статуту: зьбіралі інфармацыю пра барацьбу з пандэміяй, аналізавалі яе і накіроўвалі ў зацікаўленыя органы. Так, мы сапраўды выбралі для сваіх дасьледаваньняў такі тэрмін, як маніторынг, але ў статуце ў нас запісана, што мы можам рабіць збор і аналіз інфармацыі. Гэтак і было. І пасылалі вынікі гэтых дасьледаваньняў у тое ж Міністэрства аховы здароўя ды атрымлівалі ад іх адказы. У нас ёсьць іхныя лісты, што інфармацыя перададзеная зацікаўленым асобам зь Міністэрства. Таму я і лічу, што чапляцца за гэты тэрмін, каб вынесьці нам папярэджаньне, — гэта тыповая праява „палітычнай матываванасьці“. А як яшчэ?»

«Мы зьвяртаемся да ўсіх неабыякавых грамадзянаў па ўсім сьвеце з заклікам праявіць з намі салідарнасьць і стаць сябрам „Зьвяна“. Давайце пакажам, што наша праца важная і яе падтрымліваюць людзі, і ўжо калі ўлады Беларусі зьнішчаць нашу арганізацыю, хай гэта будзе самая вялікая колькасьцю сяброў арганізацыя ў Беларусі з паважанымі ў грамадзтве людзьмі», — з такім зваротам зьвярнулася праваабаронца Тацяна Гацура-Яворская праз фэйсбук.

"; //parse XFBML, because it is not nativelly working onload if (!fbParse()) { var c = 0, FBParseTimer = window.setInterval(function () { c++; if (fbParse()) clearInterval(FBParseTimer); if (c === 20) { //5s max thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize."; clearInterval(FBParseTimer); } }, 250); } } }; thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed"; if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading") window.addEventListener("load", render); else //liveblog, ajax render(); })(document);