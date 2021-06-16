Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Активная фаза военных учений "Славянское братство – 2021" с участием солдат и офицеров из России, Беларуси и Сербии началась на Кубани.

Как рассказал журналистам заместитель командующего Воздушно-десантных войск России по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков, основная задача - отработать слаженность как подразделений, так и штабов.

"Чтобы наши коллективные штабы, силы были готовы к любым испытаниям", – сказал он.

В учениях задействованы около 100 военных из Сербии, примерно 300 военных из Беларуси на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники десантно-штурмового горного соединения ВДВ РФ.

"Сверить часы с братьями"

Российские, белорусские и сербские военные в ходе маневров отработают тактические действия, высадку десанта перед вводом главных сил. Противником, по замыслу маневров, выступят террористы.

"Мы ставим основную цель для себя – это поддержание наших международных связей в военной сфере, сверить часы с нашими славянскими братьями и коллегами из Вооруженных сил РФ и Республики Сербия", – добавил первый заместитель командующего Сил специальных операций ВС РБ полковник Владимир Белый.

По его словам, в ходе поездки в Россию белорусские военные изучат новинки в развитии вооружения и техники. Если же говорить о военных целях, то основная задача – передача и получение опыта в вопросах ведения контрдиверсионных действий.

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Со своей стороны подполковник Вооруженных сил Сербии Горан Видакович отметил, что в предыдущие годы не возникало ни единой проблемы с проведением учений. И выразил надежду, что и эти учения пройдут "на высшем уровне".

Учение "Славянское братство"

В минувшем году подобные учения прошли в Беларуси на полигоне "Брестский". В них приняли участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, белорусские и российские десантники отработали совместные действия в составе тактической группы.

В 2020 году Сербия отказалась принять участие в учениях "Славянское братство". Министр обороны этой страны Александр Вулин тогда заявил, что Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от маневров. В результате сербское правительство приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на полгода.

Символично, что первое совместное тактическое учение "Славянское братство" также прошло на полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. Это было в 2015 году.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах Орешац и Пескови в Сербии, в 2017-м – на полигоне "Брестский" в Беларуси, в 2018-м – снова на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае.

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