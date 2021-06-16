Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Политический пасьянс: Киреев назвал главную задачу встречи Путина и Байдена

В последние годы весь мир оказался заложником того противостояния, в которое США вовлекли Россию на Украине, в Средней Азии, Африке и на Ближнем востоке, говорит политолог. Все потому, что американцы чувствуют соперничество и конкуренцию с Россией, которая в свою очередь не хочет сдавать своих позиций, возрождающаяся экономика толкает российские элиты к тому, чтобы более настойчиво защищать свои национальные интересы, отмечает эксперт.

"Слабая Россия была интересна западным партнерам, но как только российская экономика стала возрождаться, Россия снова заявила о статусе мировой державы, сразу посыпались обвинения в том, что Россия нарушает права человека, вмешивается в дела третьих стран, это и киберугрозы, и события на Украине, и выборы президента США. Так или иначе, Россия должна быть уничтожена – эта максима карфагенского политика Сципиона является сегодня неотъемлемой частью американской политики и идеологии", ― рассуждает Киреев.

Сейчас противостояние уже дошло до того уровня, когда впору говорить об угрозе мировой войны, добавляет эксперт. Это могло произойти и на Ближнем Востоке в 2014 году, и на Украине в 2014-2016 годах, могли быть и другие поводы. Сейчас и американцы, и русские осознали, что так дальше продолжать нельзя, считает Киреев.

Невозможное возможно?

"Некоторые либеральные аналитики полагают, что в ходе нынешней встречи возможно договориться, чтобы Россия, отказавшись от своих притязаний на место сильной мировой державы, вернулась в клуб западных стран, а западные страны в свою очередь как-бы снимут санкции. Возможно ли это? Я думаю, что это невозможно. Не потому что Россия нарушила какие-то писанные или неписанные правила, вопрос в том, что основой противостояния Запада и России, так же, как и Китая, и других сильных стран, является борьба за мировые ресурсы, борьба за право строить новый мировой порядок в XXI веке", ― говорит Киреев.

Сегодня возникла такая ситуация, когда стало необходимо поставить предохранитель между тем, чтобы русско-американские отношения деградировали еще больше, отмечает спикер.

"Не думаю, что будут налажены какие-то качественные отношения, сняты санкции, Россия вернется в G8 или станет частью западного блока стран. Возможно, на этой встрече, будет найден механизм, как предохранить наши страны от прямого конфликта, договориться о переговорных площадках и правилах. Но в том, что конфликт будет развиваться, сомневаться не приходится. России это невыгодно, но первую скрипку все равно играют США", ― говорит Киреев.

России остается играть более слабыми картами, отмечает эксперт, "но Владимир Путин виртуозно играет политические пасьянсы, недаром его называют дзюдоистом в политике, он отыгрывает даже плохие карты с непередаваемым изяществом". Политолог надеется, что в ходе встречи удастся найти такую фору противостояния, чтобы Россия могла и дальше развиваться экономически и политически, и чтобы не произошло самого страшного – глобального конфликта.

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