Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев. Он встречал Дмитрия Руто

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня Яковлев планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.





О задержании главного тренера гандбольного «Витязя» и активиста SOS_BY Константина Яковлева сообщает Трибуна .

Известно, что он приезжал сегодня в Барановичи встречать журналиста Дмитрия Руто, который вышел на свободу.

— Мы ехали из Барановичей, нас остановили ГАИ. Приехал «маски-шоу» и забрали только Костю Яковлева, — рассказал участник #СборнаяЗОЖ Иван Ганин.

Ранее писали о том, что Яковлев сегодня планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.