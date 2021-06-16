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Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев. Он встречал Дмитрия Руто
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сегодня Яковлев планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.
О задержании главного тренера гандбольного «Витязя» и активиста SOS_BY Константина Яковлева сообщает
Известно, что он приезжал сегодня в Барановичи встречать журналиста Дмитрия Руто, который вышел на свободу.
— Мы ехали из Барановичей, нас остановили ГАИ. Приехал «маски-шоу» и забрали только Костю Яковлева, —
Ранее писали о том, что Яковлев сегодня планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.
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Сегодня Яковлев планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.
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