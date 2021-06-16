ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев. Он встречал Дмитрия Руто

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня Яковлев планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.

Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев. Он встречал Дмитрия Руто

О задержании главного тренера гандбольного «Витязя» и активиста SOS_BY Константина Яковлева сообщает Трибуна.

Известно, что он приезжал сегодня в Барановичи встречать журналиста Дмитрия Руто, который вышел на свободу.

— Мы ехали из Барановичей, нас остановили ГАИ. Приехал «маски-шоу» и забрали только Костю Яковлева, — рассказал участник #СборнаяЗОЖ Иван Ганин.

Ранее писали о том, что Яковлев сегодня планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Яковлев планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Послы ЕС согласовали четвертый блок санкций против режима Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by