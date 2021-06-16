Послы ЕС согласовали четвертый блок санкций против режима Беларуси

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В списке ограничений – блокировка счетов, запрет на въезд, запрет бизнес-контактов с организациями.

Брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк сообщил , что постоянные представители 27 стран ЕС согласовали новые ограничительные меры в отношении Беларуси.

Выдача виз и замораживание активов коснутся 78 чиновников и силовиков, также европейскому бизнесу запретят контактировать с 7 юридическими лицами, ответственными за репрессии в Беларуси, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

По информации ТАСС , в ближайшее время это решение формально утвердит Совет ЕС на министерском уровне.