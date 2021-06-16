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Послы ЕС согласовали четвертый блок санкций против режима Беларуси
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В списке ограничений – блокировка счетов, запрет на въезд, запрет бизнес-контактов с организациями.
Брюссельский журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк
Выдача виз и замораживание активов коснутся 78 чиновников и силовиков, также европейскому бизнесу запретят контактировать с 7 юридическими лицами, ответственными за репрессии в Беларуси, а также за принудительную
По информации
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В списке ограничений – блокировка счетов, запрет на въезд, запрет бизнес-контактов с организациями.
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