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Задержан главный тренер гандбольного "Витязя" - подробности
Источник материала: Партизан
Он встречал после суток журналиста Дмитрия Руто в Барановичах.
Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» и активист SOS_BY Константин Яковлев. Он приезжал сегодня в Барановичи встречать автора
Яковлев сегодня планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.
Также встречать журналиста приезжали Ольга Хижинкова, волейболист Артур Удрис, борец Степан Попов, экс-футболист Василий Хомутовский, легкоатлет Андрей Кравченко, боец Иван Ганин и другие.
Позже появилась информация, что вместе с Константином Яковлевым задержали также Ольгу Хиженкову, Артура Удриса, Василия Хомутовского и Андрея Кравченко. Однако, как сообщает
Трибуна узнала первые подробности задержания у кикбоксера Ивана Ганина:
"Мы ехали из Барановичей [встречали журналиста Дмитрия Руто], нас остановили ГАИ. Приехали "маски шоу" и забрали ТОЛЬКО Костю Яковлева".
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Он встречал после суток журналиста Дмитрия Руто в Барановичах.
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