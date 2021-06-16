TUT.by. "Нам самим на местах — председателям райисполкомов и облисполкомов — надо научиться воевать", — заявил Лукашенко на встрече с силовым блоком. На встрече среди прочего присутствовали министр обороны, госсекретарь Совбеза, передает













Лукашенко заявил на встрече, что уровень подготовки руководителей на местах имеет особую значимость в вопросах территориальной обороны.





"От того, насколько полно они владеют положением дел с подготовкой своих подчиненных, знают задачи и способы организовать их выполнение, зависит общий успех в организации территориальной обороны, — сказал Лукашенко. — Генеральный штаб, руководство армии и страны поможет вам, и военных пришлем для связи и помощи в управлении организацией работы территориальными войсками. Но это будет один-два человека. Скорее всего, может быть, даже контролер. Нам самим на местах — председателям райисполкомов и облисполкомов — надо научиться воевать".





"В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя и, естественно, все вместе ту землю, территорию, на которой они живут. Вот это будет всенародная защита", — отметил Лукашенко.





По его мнению, объединение местных властей с населением укрепляет способность страны противодействовать внешним и внутренним угрозам.





"В вопросах развития территориальной обороны мы сделали немало: как военные мне докладывают, усовершенствованы способы выполнения задач, обеспечена согласованность действий различных силовых структур, повышена оперативность, устойчивость системы управления территориальной обороны. Проводится целенаправленная подготовка должностных лиц — от губернаторов до командиров рот и рядовых бойцов территориальных войск", — отметил Лукашенко.





Он также говорил про обеспечение полной готовности органов управления территориальной обороной и быстрой мобилизации сил и средств.





"К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия, — сказал Лукашенко. — Одна из целей встречи — дать сигнал на места, чтобы они подобным образом в каждой зоне (у нас их 7), в каждом районе были готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом".





Сегодня также стало известно, что Лукашенко согласовал назначение заместителя председателя Горецкого райисполкома Андрея Камко руководителем Шкловского района.