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Поставить под ружье «каждый двор, каждый дом». Лукашенко поручил подготовиться к срочной мобилизации

16.06.2021 12:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Поставить под ружье «каждый двор, каждый дом». Лукашенко поручил подготовиться к срочной мобилизации
Встреча по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме / @pul_1
Александр Лукашенко поручил провести мероприятия, которые позволят оперативно — в случае необходимости — провести мобилизацию. Об этом шла речь сегодня на выездном совещании по вопросам территориальной обороны, которое проходит в Шкловском райисполкоме, сообщает БЕЛТА.

«К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия», — сказал Александр Лукашенко.


Он объяснил, что одна из целей этой встречи — «дать сигнал на места», где должны быть «готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом».

Под ружье в случае конфликта, по мнению Лукашенко, должен встать «каждый двор, каждый дом, глава семьи». В этой связи он снова вспомнил о своем недавнем поручении организовать производство в Беларуси стрелкового оружия.

Ранее глава минобороны Беларуси Виктор Хренин говорил, что в этом году стартует новый этап развития территориальной обороны. Он анонсировал большое командно-штабное учение с территориальными войсками и очень комплементарно говорил о военнообязанных, которые, по его наблюдениям, «выходят из зоны комфорта, в короткое время восстанавливают навыки и в целом во время сборов демонстрируют неплохую подготовку».
 
 
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Он объяснил, что одна из целей этой встречи — «дать сигнал на места».
 
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