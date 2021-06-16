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Встреча по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме / @pul_1

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«К этому в стране все должны готовиться после сегодняшнего мероприятия», — сказал Александр Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поставить под ружье «каждый двор, каждый дом». Лукашенко поручил подготовиться к срочной мобилизации Он объяснил, что одна из целей этой встречи — «дать сигнал на места».

Он объяснил, что одна из целей этой встречи — «дать сигнал на места», где должны быть «готовы отмобилизоваться в тот срок, в который будет принято решение президентом».Под ружье в случае конфликта, по мнению Лукашенко, должен встать «каждый двор, каждый дом, глава семьи». В этой связи он снова вспомнил о своем недавнем поручении организовать производство в Беларуси стрелкового оружия.Ранее глава минобороны Беларусиговорил, что в этом году стартует новый этап развития территориальной обороны. Он анонсировал большое командно-штабное учение с территориальными войсками и очень комплементарно говорил о военнообязанных, которые, по его наблюдениям, «выходят из зоны комфорта, в короткое время восстанавливают навыки и в целом во время сборов демонстрируют неплохую подготовку».