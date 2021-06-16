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Аббас Галлямов

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Зачем Лукашенко Протасевича показал? Задача номер один — запугать оппозицию.

Задача номер один — запугать оппозицию. Она должна была ужаснуться и заткнуться в тряпочку. Задача номер два — продемонстрировать силовикам, что их предводитель ещё более отморожен, чем они сами. Там собрался народ, который не уважает всяких «мягкотелых либералов». Чтобы их контролировать, нужно что-то более убедительное, чем дефиле в бронежилете.Отвечает ли этим задачам вчерашнее выступление Протасевича на пресс-конференции? Вряд ли. Предположим, что кто-то услышанному поверил. Ну либо, по-крайней мере, усомнился в том, в чем раньше был уверен — в том, что арестанта в тюрьме бьют и пытают. Что после этого произошло? Во-первых, оппозиция стала меньше бояться. «А может быть там действительно ничего страшного не происходит?» — вот ведь примерно какие мысли появились у поверивших. Ну и естественно, что осмелев, оппозиционеры вновь активизируются.Силовики тоже подрастерялись. Только они было поверили в то, что ты реальный зверь, а тут выясняется, что ты из тех зверей, которые хвостом крутят. Прикрикнули на тебя с Запада, санкции ввели, ты и завибрировал. Ну или Путин тебе в Сочах шепнул: дескать, ты там полегче, и ты опять же побежал выполнять. Ведь как вчерашние появление Протасевича выглядело? Как попытка Лукашенко оправдаться. Вы, мол, нас обвиняете в том, что мы его пытаем, а мы его нисколько даже не пытаем! Вот, сами посмотрите!Короче, это движение в сторону целей, ровно противоположных тем, которые были изначально поставлены. Такое ощущение, что Лукашенко сам не знает, что ему теперь с арестованным делать. Диктатор откусил гораздо больше, чем может проглотить и зашёлся в кашле.Потому что в политике сначала надо думать, а уж потом делать.