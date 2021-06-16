СК пожаловался Павлу Дурову на ТГ-каналы с персональными данными силовиков

Следственный комитет Беларуси направил обращение одному из создателей мессенджера Telegram Павлу Дурову, в котором сообщил о телеграм-каналах, публикующих данные белорусских силовиков, прокуроров, судей, депутатов, сотрудников СМИ и других госслужащих.



Павел Дуров

Как говорится в обращении, копия которого опубликована на сайте СК, публикация личных данных сопровождалась «призывами совершения насильственных действий» в отношении этих лиц и членов их семей, а в последующем эти призывы были «исполнены рядом установленных и неустановленных следствием лиц».

В СК отметили, что о влиянии «деструктивных телеграм-каналов» заявляли сами люди, привлеченные к уголовной ответственности. В обращении приводятся ссылки на такие заявления задержанных, но в опубликованной на сайте СК копии эти ссылки скрыты.

В комитете считают, что деятельность указанных в обращении telegram-каналов направлена «исключительно на побуждение населения к совершению насильственных действий в отношении работников правоохранительных органов, провокацию уличных массовых беспорядков, возбуждение вражды и розни в обществе, нарушение единства белорусского народа, совершение преступлений против жизни и здоровья, общественного порядка и собственности».

В комитете также отметили, что у них есть подтверждающие сказанное выше заключения лингвистической экспертизы и экспертизы по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма, которые могут быть предоставлены компании Telegram Messenger Inc.

«Полагаем, что вы и команда Telegram не поддерживаете публичных призывов к насилию, пропаганду экстремизма, о чем свидетельствует информация, размещенная в сети интернет», — говорится в обращении СК к Дурову.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Следственный комитет «ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения». Пресс-служба также обнародовала на сайте СК скриншоты сообщений, опубликованных ранее в телеграм-канале Павла Дурова, где он сообщает о блокировке каналов, которые размещали телефонные номера и адреса участников протестов в России, а также каналов с личными данными судей, прокуроров и правоохранителей, где в комментариях к публикациям содержались призывы к насилию. Дуров отметил, что правила Telegram запрещают публичные призывы к насилию, и призвал авторов публичных telegram-каналов «не распространять призывы к насилию и личные данные других людей».