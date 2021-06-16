ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК пожаловался Павлу Дурову на ТГ-каналы с персональными данными силовиков

16.06.2021 12:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Следственный комитет Беларуси направил обращение одному из создателей мессенджера Telegram Павлу Дурову, в котором сообщил о телеграм-каналах, публикующих данные белорусских силовиков, прокуроров, судей, депутатов, сотрудников СМИ и других госслужащих.

СК пожаловался Павлу Дурову на ТГ-каналы с персональными данными силовиков
Павел Дуров

Как говорится в обращении, копия которого опубликована на сайте СК, публикация личных данных сопровождалась «призывами совершения насильственных действий» в отношении этих лиц и членов их семей, а в последующем эти призывы были «исполнены рядом установленных и неустановленных следствием лиц».

В СК отметили, что о влиянии «деструктивных телеграм-каналов» заявляли сами люди, привлеченные к уголовной ответственности. В обращении приводятся ссылки на такие заявления задержанных, но в опубликованной на сайте СК копии эти ссылки скрыты.

В комитете считают, что деятельность указанных в обращении telegram-каналов направлена «исключительно на побуждение населения к совершению насильственных действий в отношении работников правоохранительных органов, провокацию уличных массовых беспорядков, возбуждение вражды и розни в обществе, нарушение единства белорусского народа, совершение преступлений против жизни и здоровья, общественного порядка и собственности».

В комитете также отметили, что у них есть подтверждающие сказанное выше заключения лингвистической экспертизы и экспертизы по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия признаков экстремизма, которые могут быть предоставлены компании Telegram Messenger Inc.

«Полагаем, что вы и команда Telegram не поддерживаете публичных призывов к насилию, пропаганду экстремизма, о чем свидетельствует информация, размещенная в сети интернет», — говорится в обращении СК к Дурову.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Следственный комитет «ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного им обращения». Пресс-служба также обнародовала на сайте СК скриншоты сообщений, опубликованных ранее в телеграм-канале Павла Дурова, где он сообщает о блокировке каналов, которые размещали телефонные номера и адреса участников протестов в России, а также каналов с личными данными судей, прокуроров и правоохранителей, где в комментариях к публикациям содержались призывы к насилию. Дуров отметил, что правила Telegram запрещают публичные призывы к насилию, и призвал авторов публичных telegram-каналов «не распространять призывы к насилию и личные данные других людей».

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси направил обращение одному из создателей мессенджера Telegram Павлу Дурову, в котором сообщил о телеграм-каналах, публикующих данные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учение "Славянское братство – 2021" перешло в активную фазу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by