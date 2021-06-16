Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая вдова режиссера Бориса Грачевского начала судебную тяжбу с гендиректором "Ералаша": Екатерина Белоцерковская уверяет, что Аркадий Григорян – мошенник.

Знаменитый режиссер ушел из жизни в начале года. У Грачевского осталась молодая супруга, годовалый сын и "детище" всей его жизни – любимый киножурнал поколений "Ералаш", который по мнению вдовы, оказался в руках нечестного человека.

Белоцерковская ввязалась в битву за "Ералаш": вдова Грачевского подала в суд на гендиректора журнала, обвинив его в мошенничестве и подделке подписи.

Григорян – доверенное лицо Бориса Юрьевича. Якобы по договору он получил половину "Ералаша", что смутило жену режиссера. Екатерина провела независимую экспертизу и узнала, что подпись на документах не принадлежит ее мужу.

Вдова Грачевского была шокирована этой новостью и попыталась поговорить с Аркадием, но тот ответил, что "не знает, как это объяснить".

Теперь инцидент рассматривается в суде. Белоцерковская отмечает, что всегда доверяла Григоряну и не хочет лишать его работы, но надеется вернуть свое наследство.

Напомним, что до этого молодую жену Грачевского осудили за девичник в траурный год.

Читайте также:

Папина копия! Молодая вдова Грачевского сравнила детские фото сына и мужа

сына и мужа Как и у Началовой: вдова Грачевского честно рассказала о его болезни

о его болезни Шопоголик: Бузова "обнесла" ЦУМ после истерики у Губерниева