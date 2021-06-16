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Это мошенничество: молодая вдова Грачевского начала битву за "Ералаш"

16.06.2021 12:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Молодая вдова режиссера Бориса Грачевского начала судебную тяжбу с гендиректором "Ералаша": Екатерина Белоцерковская уверяет, что Аркадий Григорян – мошенник.

Знаменитый режиссер ушел из жизни в начале года. У Грачевского осталась молодая супруга, годовалый сын и "детище" всей его жизни – любимый киножурнал поколений "Ералаш", который по мнению вдовы, оказался в руках нечестного человека.

Белоцерковская ввязалась в битву за "Ералаш": вдова Грачевского подала в суд на гендиректора журнала, обвинив его в мошенничестве и подделке подписи.

Григорян – доверенное лицо Бориса Юрьевича. Якобы по договору он получил половину "Ералаша", что смутило жену режиссера. Екатерина провела независимую экспертизу и узнала, что подпись на документах не принадлежит ее мужу. 

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Вдова Грачевского была шокирована этой новостью и попыталась поговорить с Аркадием, но тот ответил, что "не знает, как это объяснить".

Теперь инцидент рассматривается в суде. Белоцерковская отмечает, что всегда доверяла Григоряну и не хочет лишать его работы, но надеется вернуть свое наследство.

Напомним, что до этого молодую жену Грачевского осудили за девичник в траурный год.

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36-летняя актриса подала в суд на гендиректора детского киножурнала и обвинила его в подделке документов.
 
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