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Это мошенничество: молодая вдова Грачевского начала битву за "Ералаш"
16.06.2021 12:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Молодая вдова режиссера Бориса Грачевского начала судебную тяжбу с гендиректором "Ералаша": Екатерина Белоцерковская уверяет, что Аркадий Григорян – мошенник.
Знаменитый режиссер
Белоцерковская ввязалась в битву за "Ералаш": вдова Грачевского подала в суд на гендиректора журнала, обвинив его в мошенничестве и подделке подписи.
Григорян – доверенное лицо Бориса Юрьевича. Якобы по договору он получил половину "Ералаша", что смутило жену режиссера. Екатерина провела независимую экспертизу и узнала, что подпись на документах не принадлежит ее мужу.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Вдова Грачевского была шокирована этой новостью и попыталась поговорить с Аркадием, но тот ответил, что "не знает, как это объяснить".
Теперь инцидент рассматривается в суде. Белоцерковская отмечает, что всегда доверяла Григоряну и не хочет лишать его работы, но надеется вернуть свое наследство.
Напомним, что до этого молодую жену Грачевского
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36-летняя актриса подала в суд на гендиректора детского киножурнала и обвинила его в подделке документов.
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