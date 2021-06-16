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В Беларуси повышаются цены на хлеб и детское питание

16.06.2021 13:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство торговли и антимонопольного регулирования анонсировало повышение цен на детское питание и хлеб на 4,0% и 4,9% соответственно.

«…согласовано повышение цен на весь ассортимент детского питания юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года», - говорится в сообщении ведомства.

«Учитывая рост стоимости основного сырья, вспомогательных материалов и тарифов на энергоносители и топливо, удельный вес которых в себестоимости выпускаемой хлебобулочной продукции составляет порядка 50 – 60 процентов, а также в целях недопущения убыточности производства отдельных видов хлеба и хлебобулочных изделий, согласовано повышение цен на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года», - информирует МАРТ.

Повышение цен обозначенными субъектами может быть осуществлено до 30 июня текущего года, отмечается в сообщении.

 
 
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Министерство торговли и антимонопольного регулирования анонсировало повышение цен на детское питание и хлеб на 4,0% и 4,9% соответственно.
 
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