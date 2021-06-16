«Автопанорама» на VOKA: тест-драйв самого популярного кроссовера в Беларуси

На видеосервисе VOKA вышел четвертый выпуск четвертого сезона шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв». Очередной новинкой мирового автопрома и белорусского рынка, с которой получили возможность познакомиться зрители, стал представитель самого популярного класса автомобилей на наших дорогах — среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tiguan.

В 2021 году эта модель пережила рестайлинг — и попала на тест-драйв «Автопанорамы».

Запросы современных автолюбителей разнятся настолько сильно, что разные комплектации одной и той же модели очень сильно отличаются друг от друга по возможностям и «начинке». Все для того, чтобы каждый автомобилист мог выбрать идеально подходящий для себя вариант как с точки зрения технических характеристик, так и с точки зрения бюджета.

На «Большом тест-драйве» побывали два представителя обновленного Volkswagen Tiguan: один — в версии Status, второй — в топовой комплектации R-Line. А в качестве тест-пилотов зрители увидели ведущих Екатерину Булойчик и Павла Кореневского.

Если Status-версия показала себя более спокойной, экономичной и в чем-то даже более скромной «рабочей лошадкой», то R-Line отличается большей дерзостью как в характере, так и в облике. Но в обоих случаях это заметно изменившийся Tiguan, в котором обновлениям подверглось очень многое: от оптики и мультимедийных возможностей до возможностей трансформации салона и защиты кузова.

Чем понравились экспертам «Автопанорамы» оба героя выпуска, что оказалось для них сюрпризом, а какие особенности получили неоднозначную оценку? Узнать ответы на эти и многие другие вопросы можно, включив свежий эпизод передачи «Автопанорама: Большой тест-драйв» на VOKA.

Смотреть новые выпуски шоу «Автопанорама: Большой тест-драйв» можно по пятницам в 17:00. Все серии этого и предыдущих сезонов доступны пользователям VOKA в любое удобное время. Просмотр возможен на сайте voka.tv, в приложении VOKA на мобильных устройствах или Smart TV бесплатно после авторизации.