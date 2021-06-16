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БТ хотят лишить права на трансляцию Олимпиады в Токио

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Обращение уже направлено в МОК.

Гостелевидению Беларуси хотят запретить показывать Олимпийские игры-2021 (пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио), а также состязания Паралимпиады (запланирована на 24 августа–5 сентября текущего года).

Соответствующее обращение Фонд спортивной солидарности уже направил в Международный Олимпийский комитет — «с полным правовым обоснованием и со ссылкой на резолюцию Европарламента».

— Думаю, причины объяснять не стоит, – написал в своем Инстаграм исполнительный директор Фонда, экс-глава гандбольного клуба «Витязь-Леон» Александр Опейкин. – Позиция Фонда спортивной солидарности по этому вопросу была и будет однозначной: любителям захватов самолётов, пыток и убийств нет места в международном спорте.

Напомним, ранее выдвинутую Белтелерадиокомпанией группу «Галасы ЗМеста» отстранили от участия в международном конкурсе песни «Евровидение-2021» за нарушение правил. А в конце мая за трансляцию в эфире интервью участников протестов, «явно полученных под принуждением», было приостановлено членство БТ в Европейском вещательном союзе – с перспективой дальнейшего исключения из организации.

 
 
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