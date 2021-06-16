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БТ хотят лишить права на трансляцию Олимпиады в Токио
16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Обращение уже направлено в МОК.
Гостелевидению Беларуси хотят запретить показывать Олимпийские игры-2021 (пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио), а также состязания Паралимпиады (запланирована на 24 августа–5 сентября текущего года).
Соответствующее обращение Фонд спортивной солидарности уже направил в Международный Олимпийский комитет — «с полным правовым обоснованием и со ссылкой на резолюцию Европарламента».
— Думаю, причины объяснять не стоит, – написал в своем Инстаграм исполнительный директор Фонда, экс-глава гандбольного клуба «Витязь-Леон» Александр Опейкин. – Позиция Фонда спортивной солидарности по этому вопросу была и будет однозначной: любителям захватов самолётов, пыток и убийств нет места в международном спорте.
Напомним, ранее выдвинутую Белтелерадиокомпанией группу «Галасы ЗМеста»
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Обращение уже направлено в МОК.
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