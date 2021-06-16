Кузнецов: «Думать, что вопросы Беларуси для Байдена вторичны – это заблуждение»

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик — о саммите США – Россия. Что сейчас и чего ждать в будущем?

— Сегодня начинается саммит США – Россия, от которого в последнее время было много ожиданий, в том числе, и по вопросу ситуации в Беларуси, — пишет Перт Кузнецов.

СМИ и аналитики справедливо отмечают, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на низшей точке со времен холодной войны. Сколько было разговоров о том, что Трамп выгоден России, однако именно такое наследство осталось Байдену от него.

Но подходы новой американской администрации к внешней политики отличаются от подходов предыдущей достаточно принципиально. Трампа при всем желании трудно назвать системным политиком – он достаточно эксцентричен, импульсивен, кроме того, является выходцем из бизнес-среды. Все это в комплексе и сформировало его образ действий на внешней арене: системно он занимался исключительно вопросами, так или иначе влияющими на экономику и прагматичные интересы. Темы, связанные с мироустройством, были для него на втором плане.

Демократическая партия и сам Байден, как политик, сформировавшийся еще во времена «холодной войны», главную ставку делают на возвращение США на мировую арену как системного игрока по всему комплексу проблемных тем с ведущей ролью во всех регионах мира. Уже сейчас читаются главные приоритеты, которые связаны с глобальной повесткой: безопасность, экологическая устойчивость, права человека. Экономика тоже имеет место быть, однако она – далеко не единственное направление.

В последние годы Россия в мировой политике обозначила себя как достаточно непредсказуемая и непростая в диалоге держава, пытающаяся создать очаги напряжения в разных уголках планеты, не в последнюю очередь и ради того, чтобы снова, после аннексии Крыма, заставить разговаривать с собой и вести диалог. Во многом такая линия поведения стала возможна как раз благодаря тому, что администрация Трампа, акцентируясь главным образом на экономике, свое влияние во многих регионах и темах ощутимо сократила.

Теперь, очевидно, предстоит ревизия сложившегося статус-кво, в рамках которой США будут стремиться к тому, чтобы свое присутствие и влияние полноценно восстановить. Именно это является определяющим фактором в формирующейся на сегодняшний день повестке. Обращает внимание, что накануне встречи Байдена и Путина прошел саммит «ЕС — США», на котором, очевидно, были согласованы основные позиции западного блока, который теперь снова един и не раздирается противоречиями. В том числе, США и ЕС четко задекларировали, что будут прилагать совместные усилия для привлечения к ответственности режима Лукашенко как за инцидент с Rynair, так и за нарушение прав человека.

К чему это все и чего ждать от саммита белорусам?

Во-первых, не ждать быстрых и зримых результатов – их просто не будет. Перед администрацией Байдена стоит сложная задача выстроить отношения с Россией (как, впрочем, и с Китаем) таким образом, чтобы на международной арене вновь появилась какая-то предсказуемость, какие-то понятные правила игры, в которых у США будет своя роль и свое ощутимое влияние. Это будет попытка навязать России какие-то новые рамки, в пределах которых будут решаться основные глобальные вопросы.

Если кто-то думает, что вопросы Беларуси в новой конфигурации для Байдена вторичны – это заблуждение. В Бресте проходит граница не только Европы, но и НАТО. В сегодняшней ситуации США изо всех сил демонстрируют, что с Европой они вновь едины и сплоченны, поэтому даже стабильность на европейской границе и европейская безопасность – приоритет. А если смотреть на это в контексте НАТО – приоритет вдвойне.

Тем не менее никаких быстрых результатов от именно этого мероприятия ожидать не стоит. В рамках формирующейся повестки у России тоже есть много возможностей для маневра. Правда, перед ней же стоит и несколько весьма непростых задач. Главная из которых – выторговать у Байдена те или иные уступки взамен на уступки свои.

Иными словами, начинается небыстрый, но достаточно жесткий торг, в итоге которого будут определяться новые правила игры и международных отношений на ближайшие годы как минимум, после той неразберихи, которая образовалась в результате несистемных действий Трампа.

В контексте единой позиции ЕС и США можно с достаточно серьезной уверенностью говорить, что минский режим – один из предметов торга. Просто потому, что в мире с новыми правилами места людям, которые играют вообще без правил, притом, по всем фронтам, попросту не предполагается. Особенно же в ситуации, когда политическая субъектность по факту уже утрачена.

Для белорусских властей эта ситуация не просто неприятна или болезненна, она еще и чрезвычайно опасна. С одной стороны, обнажается тотальная зависимость от настроений Путина: сдаст или не сдаст, если сдаст, то в какой момент и на каком этапе торга. Задорого ли продаст – это вопрос из разряда «гол престижа» в матче, в котором терпится разгромное поражение.

С другой стороны, возможностей начать самостоятельную геополитическую игру на противовесах и балансировании, пытаясь вернуть себе субъектность в диалоге с Западом и вклиниться в торг между Вашингтоном и Москвой, на сегодняшний день практически не существует. А если пытаться их создать относительной либерализацией – это чревато непредсказуемыми последствиями.

Какие ходы в этой игре придумают белорусские власти, остается только гадать. Разумные люди давно говорят и пишут, что хороших и эффективных вариантов для Минска, если иметь ввиду их главную цель (сохранение абсолютной власти), уже просто не осталось.

Все последние события – тому подтверждение. Стремясь делать хоть что-то, белорусские власти решаются на такие авантюры, которые лишь ухудшают ситуацию и ускоряют запущенные в августе 2020 года процессы. Судя по всему, происходившее в последнее время – еще не конец. Геополитическая игра будет длиться какое-то время, а это значит, что и в Минске будут предпринимать все новые попытки напоминать о себе. Уже понятно, что простым белорусам ждать чего-то хорошего от этой кипучей деятельности не приходится.

Однако понятно и то, что продолжение в том же духе лишь повышает в глазах участников глобального торга цену решения белорусского вопроса. А, значит, неминуемо ведет к его развязке.