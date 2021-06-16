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4 млрд долларов потеряла Coca-Cola после поступка Роналду
Источник материала: ОНТ
Легендарный футболист на пресс-конференции Евро-2020 призвал отказаться от газированного напитка и пить воду. После этого стоимость акций компании Coca-Cola упала,
Акции компании на бирже упали на 1,6% после поступка Роналду. Coca-Cola, спонсирующая чемпионат Европы по футболу, подешевела с 242 млрд долларов до 238 млрд долларов.
Ранее на пресс-конференции Евро-2020 Роналду занял своё место для общения с журналистами. Две бутылки колы стояли перед ним в рекламных целях. Криштиану передвинул газированный напиток подальше от себя и взял в руки бутылку с обычной водой, поднял её вверх и помахал ею перед камерами и журналистами.
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Легендарный футболист на пресс-конференции Евро-2020 призвал отказаться от газированного напитка и пить воду. После этого стоимость акций компании Coca-Cola упала,...
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