4 млрд долларов потеряла Coca-Cola после поступка Роналду

Источник материала: ОНТ

Легендарный футболист на пресс-конференции Евро-2020 призвал отказаться от газированного напитка и пить воду. После этого стоимость акций компании Coca-Cola упала, пишет Atn_news.

Акции компании на бирже упали на 1,6% после поступка Роналду. Coca-Cola, спонсирующая чемпионат Европы по футболу, подешевела с 242 млрд долларов до 238 млрд долларов.

Фото из Telegram-канала Atn_news

Ранее на пресс-конференции Евро-2020 Роналду занял своё место для общения с журналистами. Две бутылки колы стояли перед ним в рекламных целях. Криштиану передвинул газированный напиток подальше от себя и взял в руки бутылку с обычной водой, поднял её вверх и помахал ею перед камерами и журналистами.

Видео: The Telegraph / YouTube

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