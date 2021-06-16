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Тысячи пауков покрыли гигантской паутиной штат в Австралии
Источник материала: ОНТ
Тысячи пауков, спасаясь от влажной почвы, покрыли гигантской паутиной австралийский штат Виктория.
Искусными плетениями сейчас опутаны кустарники, дорожные знаки, трава и деревья. После мощного ливня и потопа пауки перекочевали на возвышенность и стали расселяться здесь. От наводнения спасается не только животный мир, но и люди. В регионе объявлена эвакуация.
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Тысячи пауков, спасаясь от влажной почвы, покрыли гигантской паутиной австралийский штат Виктория. Искусными плетениями сейчас опутаны кустарники, дорожные...
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