Тысячи пауков покрыли гигантской паутиной штат в Австралии

Источник материала: ОНТ

Тысячи пауков, спасаясь от влажной почвы, покрыли гигантской паутиной австралийский штат Виктория.

Искусными плетениями сейчас опутаны кустарники, дорожные знаки, трава и деревья. После мощного ливня и потопа пауки перекочевали на возвышенность и стали расселяться здесь. От наводнения спасается не только животный мир, но и люди. В регионе объявлена эвакуация.

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