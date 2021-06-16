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Тысячи пауков покрыли гигантской паутиной штат в Австралии

16.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тысячи пауков покрыли гигантской паутиной штат в Австралии

Тысячи пауков, спасаясь от влажной почвы, покрыли гигантской паутиной австралийский штат Виктория. 

Искусными плетениями сейчас опутаны кустарники, дорожные знаки, трава и деревья. После мощного ливня и потопа пауки перекочевали на возвышенность и стали расселяться здесь. От наводнения спасается не только животный мир, но и люди. В регионе объявлена эвакуация.

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Тысячи пауков, спасаясь от влажной почвы, покрыли гигантской паутиной австралийский штат Виктория.  Искусными плетениями сейчас опутаны кустарники, дорожные...
 
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