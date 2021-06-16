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Возможность введения суда присяжных рассматривается в Беларуси
Источник материала: ОНТ
Заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований сообщила, что в Беларуси рассматривается возможность введения суда присяжных,
Также были предложения, которые касаются дальнейшей модернизации судебной системы, в том числе порядка формирования компетенции судебных органов и судейского корпуса.
Фото: БЕЛТА
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Заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований сообщила, что в Беларуси рассматривается возможность введения суда...
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