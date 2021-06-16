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ТОП мест для фотосессий, которые раньше были центром производства

16.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ТОП мест для фотосессий, которые раньше были центром производства

Лето – прекрасное время не только для прогулок, но и для фотосессий. Но сейчас уже не удивить просто красивой локацией. Туристы ищут места с необычной или загадочной историей. Мы предлагаем вам отправиться в путешествие по местам, которые раньше были эпицентром производства, а сейчас это отличное место для фото.

Кто-то сравнивает эти виды с Марсом, а кто-то представляет, что оказался в пустыне. Под Солигорском можно увидеть практически настоящие горы. Стометровые насыпи пород занимают территорию в несколько гектаров. Здесь находятся Солигорские терриконы. Это отходы добычи удобрений «Беларуськалия» − глина с солью, гипсом и песок. Дополнительную колоритность местным пейзажам придают искусственные озера. Это живописное место может стать прекрасной локацией для фотосъёмки. Однако помните, что самостоятельные прогулки по территории предприятия запрещены.  



Ещё одно место в Беларуси, где можно сделать много красивых кадров – «Белорусские Мальдивы». Именно так называют меловые карьеры под Волковыском. Лазурный цвет воды и высокие обрывистые берега создают невероятный пейзаж. Карьеры — это технические водоемы, которые образовались после выработки меловых отложений.  Купаться в этом месте не советуют, так как мел, который придал воде яркие оттенки, не лучшим образом влияет на кожу.  


Необычный термальный водоём Голубая лагуна – главная достопримечательность Исландии. Ещё в 1976 году здесь была построена геотермальная электростанция, и пар из подземных резервуаров использовали для выработки электрической энергии и обогрева зданий. Сейчас Голубая лагуна не просто красивое место для фотосъёмок. Считается, что купание в геотермальной воде успокаивает и способствует повышению тонуса всего организма. 


Насладиться невероятными пейзажами вы можете и в Карелии. Мраморный каньон является частью горного парка Рускеала. Раньше здесь разрабатывали месторождение камня. Особенностью этого места является грот в одной из стен карьера. Но увидеть его изнутри можно только одним способом – заплыть в каменную пещеру. Сегодня Мрамор Рускеалы используется в сооружении самых красивых и значимых зданий Санкт-Петербурга. 



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Лето – прекрасное время не только для прогулок, но и для фотосессий. Но сейчас уже не удивить просто красивой локацией. Туристы ищут места с необычной или...
 
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