Сборная Португалии уверенно обыграла команду Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу

Источник материала: ОНТ

Продолжается групповой раунд чемпионата Европы по футболу. Сборная Португалии уверенно обыграла команду Венгрии.

Матч закончился со счетом 3:0. Лидер португальской сборной Криштиану Роналду оформил дубль и установил несколько рекордов. Футболист стал единственным, кому удалось сыграть на пяти чемпионатах Европы. Кроме того, он забил 11-й мяч на континентальный турнирах, побив рекорд француза Мишеля Платини. А сборная Франции минимально одолела команду Германии – 1:0. Мяч попал в ворота после рикошета защитника немцев Матса Хуммельса. Французы отличились еще дважды, но голы были отменены из-за офсайдов.

16 июня в программе дня – три матча. Сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Финляндии. Этот поединок начнется в 16:00. В 7 вечера в Баку прозвучит стартовый свисток встречи Турция – Уэльс. А завершится игровой день матчем между командами Италии и Швейцарии. Встреча начнется в 22.00.

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