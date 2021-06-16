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Сборная Португалии уверенно обыграла команду Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу

16.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Португалии уверенно обыграла команду Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу

Продолжается групповой раунд чемпионата Европы по футболу. Сборная Португалии уверенно обыграла команду Венгрии.

Матч закончился со счетом 3:0. Лидер португальской сборной Криштиану Роналду оформил дубль и установил несколько рекордов. Футболист стал единственным, кому удалось сыграть на пяти чемпионатах Европы. Кроме того, он забил 11-й мяч на континентальный турнирах, побив рекорд француза Мишеля Платини. А сборная Франции минимально одолела команду Германии – 1:0. Мяч попал в ворота после рикошета защитника немцев Матса Хуммельса. Французы отличились еще дважды, но голы были отменены из-за офсайдов.

16 июня в программе дня – три матча. Сборная России в Санкт-Петербурге примет команду Финляндии. Этот поединок начнется в 16:00. В 7 вечера в Баку прозвучит стартовый свисток встречи Турция – Уэльс. А завершится игровой день матчем между командами Италии и Швейцарии. Встреча начнется в 22.00.

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Продолжается групповой раунд чемпионата Европы по футболу. Сборная Португалии уверенно обыграла команду Венгрии. Матч закончился со счетом 3:0. Лидер...
 
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