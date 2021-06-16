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В Беларуси начинается Централизованное тестирование

16.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси начинается Централизованное тестирование

В эти минуты в нашей стране начинается Централизованное тестирование по белорусскому языку. 

С собой абитуриентам нужно взять гелевую ручку черного цвета. Запрещается меняться местами или бланками. Вместе с тем для тех, кто не явится по уважительной причине, предусмотрены резервные дни. Всего испытания пройдут по 11 предметам. Каждый может зарегистрироваться на четыре из них. Минимальные проходные баллы не изменились. Всего на ЦТ записались 62 тысячи человек. 

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В эти минуты в нашей стране начинается Централизованное тестирование по белорусскому языку.  С собой абитуриентам нужно взять гелевую ручку черного цвета....
 
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