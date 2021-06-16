Что стало с легендарной Александрой? Героиня фильма «Москва слезам не верит» спустя 42 года

Источник материала: ОНТ

Наталья Вавилова – советская киноактриса, которую запомнили все, как невероятную красавицу. Однако после того, как она закончила сниматься в киноленте «Москва слезам не верит», о ней совершенно ничего не известно. Всего лишь пару раз она снималась в нескольких картинах, но после вообще перестала принимать участие в съемке фильмов. Многих фанатов интересовало, почему так происходит? Ходили сплетни, что супруг не разрешает ей принимать участие в съемках. Но при этом говорили и о том, что самой актрисе надоело быть в центре внимания, поэтому она решила остановиться на семье.



Фото: cosmo.ru

Начало карьеры

Карьера будущей актрисы начались еще в 1974 году с киноленты «Такие высокие горы». Это была ее первая картина, с которой стартовал путь звезды. Чуть позже было еще несколько небольших ролей, но самым знаковым для нее стал фильм «Москва слезам не верит», который принес ее наибольшую популярность.



Фото: ulin.ru

При этом семья не поддерживала девушку в ее желании работать актрисой, так как они видели ее будущее и призвание именно в работе в МИД СССР. Однако все изменилось, когда в жизни их семьи появился актер Алексей Баталов. Ведь он поговорил с ее родителями, попросив у них разрешение сняться их дочери в одном из фильмов. Они отпустили Наталью, а уже позже поняли, что это то, чем она горит и хочет заниматься. Поэтому будущая актриса поступила во ВГИК, закончила его и стала уже профессионалом своего дела. Тогда же на премьере фильма она встретила своего будущего мужа – режиссера Самвела Гаспарова.

Фильмография



Фото: yablor.ru

После того, как Наталья приняла участие в фильме «Москва слезам не верит», ее могло ожидать большое будущее. Ее приглашали в разные картины, предлагали роли. Сама женщина поучаствовала во «Вторжении», «Шофере на один рейс» и многих других фильмах. Большинство фанатов ожидали увидеть любимую актрису в киноленте «Николай Подвойский», который снимал Юрий Борецкий, однако Наталья очень сильно травмировалась после падения с лошади, поэтому для нее съемки были окончены. В фильме приняла участие другая актриса, а сама Наталья поехала со своим мужем путешествовать по Европе. После выздоровления она поучаствовала и в других фильмах – «Стервятники на дорогах» и «Дело Сухово-Кобылина», однако больше она нигде не снималась.

Занятия

После падения с лошади актриса перестала появляться на публике и давать комментарии журналистам. Она все время находилась в своем загородном доме, увлеклась благотворительностью. Наталье очень нравилось заниматься выращиванием сада, а также приготовлением блюд. Позже ее муж рассказывал, что многие режиссеры звали актрису участвовать в их фильмах, но она на все отвечала отказом.



Фото: goodhouse.ru

Был один случай, когда журналисты смогли встретить актрису в магазине. Там она занималась покупками, при этом была очень скромна. Кроме этого они смогли узнать, что теперь Наталья не живет уже в том доме на Рублевке и вместе с мужем перебралась в Тбилиси, чтобы улучшить свое самочувствие и здоровье.

По материалам сайта kino.rambler.ru

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