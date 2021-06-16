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Что стало с легендарной Александрой? Героиня фильма «Москва слезам не верит» спустя 42 года
Источник материала: ОНТ
Наталья Вавилова – советская киноактриса, которую запомнили все, как невероятную красавицу. Однако после того, как она закончила сниматься в киноленте «Москва слезам не верит», о ней совершенно ничего не известно. Всего лишь пару раз она снималась в нескольких картинах, но после вообще перестала принимать участие в съемке фильмов. Многих фанатов интересовало, почему так происходит? Ходили сплетни, что супруг не разрешает ей принимать участие в съемках. Но при этом говорили и о том, что самой актрисе надоело быть в центре внимания, поэтому она решила остановиться на семье.
Начало карьеры
Карьера будущей актрисы начались еще в 1974 году с киноленты «Такие высокие горы». Это была ее первая картина, с которой стартовал путь звезды. Чуть позже было еще несколько небольших ролей, но самым знаковым для нее стал фильм «Москва слезам не верит», который принес ее наибольшую популярность.
При этом семья не поддерживала девушку в ее желании работать актрисой, так как они видели ее будущее и призвание именно в работе в МИД СССР. Однако все изменилось, когда в жизни их семьи появился актер Алексей Баталов. Ведь он поговорил с ее родителями, попросив у них разрешение сняться их дочери в одном из фильмов. Они отпустили Наталью, а уже позже поняли, что это то, чем она горит и хочет заниматься. Поэтому будущая актриса поступила во ВГИК, закончила его и стала уже профессионалом своего дела. Тогда же на премьере фильма она встретила своего будущего мужа – режиссера Самвела Гаспарова.
Фильмография
После того, как Наталья приняла участие в фильме «Москва слезам не верит», ее могло ожидать большое будущее. Ее приглашали в разные картины, предлагали роли. Сама женщина поучаствовала во «Вторжении», «Шофере на один рейс» и многих других фильмах. Большинство фанатов ожидали увидеть любимую актрису в киноленте «Николай Подвойский», который снимал Юрий Борецкий, однако Наталья очень сильно травмировалась после падения с лошади, поэтому для нее съемки были окончены. В фильме приняла участие другая актриса, а сама Наталья поехала со своим мужем путешествовать по Европе. После выздоровления она поучаствовала и в других фильмах – «Стервятники на дорогах» и «Дело Сухово-Кобылина», однако больше она нигде не снималась.
Занятия
После падения с лошади актриса перестала появляться на публике и давать комментарии журналистам. Она все время находилась в своем загородном доме, увлеклась благотворительностью. Наталье очень нравилось заниматься выращиванием сада, а также приготовлением блюд. Позже ее муж рассказывал, что многие режиссеры звали актрису участвовать в их фильмах, но она на все отвечала отказом.
Был один случай, когда журналисты смогли встретить актрису в магазине. Там она занималась покупками, при этом была очень скромна. Кроме этого они смогли узнать, что теперь Наталья не живет уже в том доме на Рублевке и вместе с мужем перебралась в Тбилиси, чтобы улучшить свое самочувствие и здоровье.
По материалам сайта
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Наталья Вавилова – советская киноактриса, которую запомнили все, как невероятную красавицу. Однако после того, как она закончила сниматься в киноленте «Москва...
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