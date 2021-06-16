ДТП на Логойском тракте в Минске: погиб мотоциклист

Источник материала: ОНТ

При столкновении автомобиля «Форд» и мотоцикла «Хонда» в Минске погиб мотоциклист, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

15 июня поздно вечером на Логойском тракте водитель автомобиля «Форд» ехал со стороны МКАД в направлении ул. Калиновского. Во время поворота налево он не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением мужчины 1988 года рождения, который двигался навстречу.

Водитель мотоцикла скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД г.Минска, представитель управления ГКСЭ по г.Минску, следователь работали на месте аварии.

ГАИ призывает автомобилистов с уважением относиться к водителям мототранспорта.

Фото: скриншот из видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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