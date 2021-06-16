10 фотографий котов, которые точно поднимут вам настроение. Только взгляните на пятое фото!

Источник материала: ОНТ

Коты – это постоянные спонсоры хорошего настроения. Иногда достаточно одного взгляда на них, чтобы улыбнуться или посмеяться. Вашему вниманию – подборка причудливых пушистиков.

1. Так выглядит экзистенциальный кризис.



foxyshmoxy_

2. Кот-паук.



girlfromthed

3. Я спрятался.



Xoxx2

4. А что? Очень даже удобно!



SeaLass34

5. Ему точно удобно так спать?



ablygyst

6. Нет, не подвинусь. Да, мне так нравится лежать.



jamieisfierce

7. Кот забрался в детскую кроватку и залип. Интересно, о чем он думает?



gummmybean

8. Еще одно подтверждение тому, что коты - это вода.



DelightfulPants

9. А этот кот всё время спит с одним открытым глазом.



babyqueso

10. Я обиделся.



BachCh0p1nCatM0m





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