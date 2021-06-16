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10 фотографий котов, которые точно поднимут вам настроение. Только взгляните на пятое фото!
Источник материала: ОНТ
Коты – это постоянные спонсоры хорошего настроения. Иногда достаточно одного взгляда на них, чтобы улыбнуться или посмеяться. Вашему вниманию – подборка причудливых пушистиков.
1. Так выглядит экзистенциальный кризис.
2. Кот-паук.
3. Я спрятался.
4. А что? Очень даже удобно!
5. Ему точно удобно так спать?
6. Нет, не подвинусь. Да, мне так нравится лежать.
7. Кот забрался в детскую кроватку и залип. Интересно, о чем он думает?
8. Еще одно подтверждение тому, что коты - это вода.
9. А этот кот всё время спит с одним открытым глазом.
10. Я обиделся.
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Коты – это постоянные спонсоры хорошего настроения. Иногда достаточно одного взгляда на них, чтобы улыбнуться или посмеяться. Вашему вниманию – подборка...
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