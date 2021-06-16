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10 фотографий котов, которые точно поднимут вам настроение. Только взгляните на пятое фото!

16.06.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фотографий котов, которые точно поднимут вам настроение. Только взгляните на пятое фото!

Коты – это постоянные спонсоры хорошего настроения. Иногда достаточно одного взгляда на них, чтобы улыбнуться или посмеяться. Вашему вниманию – подборка причудливых пушистиков.

1. Так выглядит экзистенциальный кризис.


foxyshmoxy_ 

2. Кот-паук.


girlfromthed 

3. Я спрятался.


Xoxx2 

4. А что? Очень даже удобно!


SeaLass34 

5. Ему точно удобно так спать?


ablygyst 

6. Нет, не подвинусь. Да, мне так нравится лежать.


jamieisfierce 

7. Кот забрался в детскую кроватку и залип. Интересно, о чем он думает?


gummmybean 

8. Еще одно подтверждение тому, что коты - это вода.


DelightfulPants 

9. А этот кот всё время спит с одним открытым глазом.


babyqueso 

10. Я обиделся.


BachCh0p1nCatM0m 


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Коты – это постоянные спонсоры хорошего настроения. Иногда достаточно одного взгляда на них, чтобы улыбнуться или посмеяться. Вашему вниманию – подборка...
 
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