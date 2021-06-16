Ребенок выпал из окна 7-го этажа в Пинске

Источник материала: ОНТ

8-летний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже в Пинске, сообщается на сайте Пинского горисполкома.

15 июня днем 53-летняя бабушка, которая воспитывала ребенка, сообщила в милицию, что мальчик выпал из окна, продавив москитную сетку. Внук находился дома один в момент трагедии. Ребенка не удалось спасти, несмотря на реанимационные действия.

В Пинском горисполкоме призывают взрослых не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра, закрывать окна, а также установить на них блокираторы, чтобы дети не смогли их самостоятельно открыть.

Фото: БЕЛТА

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