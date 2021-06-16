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Ребенок выпал из окна 7-го этажа в Пинске
Источник материала: ОНТ
8-летний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже в Пинске,
15 июня днем 53-летняя бабушка, которая воспитывала ребенка, сообщила в милицию, что мальчик выпал из окна, продавив москитную сетку. Внук находился дома один в момент трагедии. Ребенка не удалось спасти, несмотря на реанимационные действия.
В Пинском горисполкоме призывают взрослых не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра, закрывать окна, а также установить на них блокираторы, чтобы дети не смогли их самостоятельно открыть.
Фото: БЕЛТА
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8-летний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже в Пинске, сообщается на сайте Пинского горисполкома. 15 июня днем 53-летняя бабушка, которая воспитывала...
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