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Что делать, если вдруг загорелся автомобиль, и почему такое происходит? Рассказывают в МЧС
Источник материала: ОНТ
В МЧС рассказали, какие автомобили горят чаще и что делать, если вдруг машина загорелась,
1 июня, например, загорелся автомобиль в гараже. Нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ – версия причины возникновения пожара. В результате – автомобиль сгорел, потолочное перекрытие в гараже повреждено, стены и имущество закопчены.
14 июня в МЧС снова поступило сообщение о возгорании автомобиля. У машины поврежден кузов и моторный отсек. Возможная причина - короткое замыкание реле блока управления системы охлаждения двигателя.
15 июня ночью в Докшицах горел автомобиль. Версия причины – короткое замыкание проводки.
15 июня утром в агрогородке Новка Витебского района приборная панель автомобиля была повреждена из-за пожара. Возможная причина - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
15 июня загорелась машина в Дубровно – поврежден моторный отсек. Скорее всего, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
МЧС предупреждает: если вы почувствовали запах бензина или горелой резины в салоне автомобиля, сразу же остановите машину и выясните причину. Немедленно вызывать спасателей нужно, если из-под капота пошел дым.
Важные условия сохранения жизни людей – исправность автомобиля, строгое соблюдение правил эксплуатации, грамотные действия водителя в случае возгорания.
Фото: БЕЛТА
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В МЧС рассказали, какие автомобили горят чаще и что делать, если вдруг машина загорелась, пишет БЕЛТА. 1 июня, например, загорелся автомобиль в гараже. Нарушение...
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