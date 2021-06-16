Что делать, если вдруг загорелся автомобиль, и почему такое происходит? Рассказывают в МЧС

Источник материала: ОНТ

В МЧС рассказали, какие автомобили горят чаще и что делать, если вдруг машина загорелась, пишет БЕЛТА.

1 июня, например, загорелся автомобиль в гараже. Нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ – версия причины возникновения пожара. В результате – автомобиль сгорел, потолочное перекрытие в гараже повреждено, стены и имущество закопчены.

14 июня в МЧС снова поступило сообщение о возгорании автомобиля. У машины поврежден кузов и моторный отсек. Возможная причина - короткое замыкание реле блока управления системы охлаждения двигателя.

15 июня ночью в Докшицах горел автомобиль. Версия причины – короткое замыкание проводки.

15 июня утром в агрогородке Новка Витебского района приборная панель автомобиля была повреждена из-за пожара. Возможная причина - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

15 июня загорелась машина в Дубровно – поврежден моторный отсек. Скорее всего, причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

МЧС предупреждает: если вы почувствовали запах бензина или горелой резины в салоне автомобиля, сразу же остановите машину и выясните причину. Немедленно вызывать спасателей нужно, если из-под капота пошел дым.

Важные условия сохранения жизни людей – исправность автомобиля, строгое соблюдение правил эксплуатации, грамотные действия водителя в случае возгорания.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram