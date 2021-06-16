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Александр Лукашенко провел совещание по вопросам территориальной обороны в Шклове
Источник материала: ОНТ
Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткие сроки. Об этом заявил Президент на встрече по вопросам территориальной обороны.
Глава государства 16 июня посетил Могилевскую область. В Шкловском райисполкоме Александра Лукашенко встретили министр обороны, госсекретарь Совета безопасности и представители местной власти. Главнокомандующему доложили об организации штаба территориальной обороны. Ведь именно на людей на местах, которые владеют всеми вопросами в экономике и социальной сфере, в военное время возлагается ответственность руководить защитой малой родины. И как отметил Глава государства, решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность.
Президент напомнил: вопросы современного вооружения поднимались на неделе на предприятиях по производству стрелкового оружия и боеприпасов – промышленного кластера «Устье» в Оршанском районе.
Но в случае с гибридной войной – давать отпор информационным угрозам должны сами люди. И на прочность белорусов проверяли не раз.
Глава государства согласовал назначение заместителя председателя Горецкого райисполкома Андрея Камко руководителем Шкловского района.
Фото: БЕЛТА
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Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткие сроки. Об этом заявил Президент на встрече по вопросам территориальной обороны. Глава...
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