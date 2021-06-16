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Задержан главный тренер ГК «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Константин Яковлев

16.06.2021 13:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержан главный тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS_BY) Константин Яковлев, сообщает SOS_BY в Instagram.

Задержан главный тренер ГК «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Константин Яковлев

Утром 16 июня Яковлев вместе с другими спортсменами встречал в Барановичах (Брестская область) журналиста Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу после 15-суточного ареста.

«Мы ехали из Барановичей, нас остановила ГАИ. Приехали «маски шоу» и забрали только Костю», — сообщил SOS_BY победитель Кубка мира по кикбоксингу Иван Ганин.

Сегодня вечером Яковлев собирался провести открытую тренировку в минском микрорайоне Новая Боровая.

 

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Задержан главный тренер гандбольного клуба «Витязь», активист Свободного объединения спортсменов Беларуси (SOS_BY) Константин Яковлев, сообщает SOS_BY в Instagram.
 
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