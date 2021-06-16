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Саммит Россия – США в Женеве – прямая трансляция

16.06.2021 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Перед встречей Путина и Байдена в Женеве в Москве отметили смягчение риторики со стороны Вашингтона, и это, бесспорно, позитивный сигнал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала. Но остаются и нотки политики сдерживания, сразу добавил он. При этом все-таки намерение говорить есть у обеих сторон – и у президента Путина, и у президента Байдена.

"Для того, чтобы разобраться, насколько они расходятся во мнениях, насколько критические противоречия есть между РФ и США, нужно сначала сесть поговорить", – резюмировал Песков.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, на беседу в узком и расширенном составах отведено примерно пять часов. Итоговая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 19:00 по московскому времени.

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