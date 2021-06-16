|
Назло Аффлеку: Ана де Армас закрутила роман с директором Tinder
16.06.2021 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Новая "девушка Бонда" и бывшая возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас начала встречаться с директором Tinder - и это на фоне воссоединения "Беннифер"!
После того, как все узнали
Долго горевать кубинка не стала и утешилась в объятиях директора самой романтичной соцсети Tinder Пола Букадакиса.
По данным издания New York Post, пара встречается больше месяца, а познакомились влюбленные не в популярном приложении, а с помощью друзей.
Оба - карьеристы, но все же стараются найти место для встреч в сумасшедших графиках. В настоящее время Армас снимается в новом проекте, а Букадакис создает новую платформу. Кстати, Пол - завидный жених, ведь его состояние оценили в 17 миллионов долларов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-подруга актера проигнорировала его возвращение к Дженнифер Лопес и нашла себе очень состоятельного бойфренда. Это "мэтч"!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)