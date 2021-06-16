Назло Аффлеку: Ана де Армас закрутила роман с директором Tinder

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая "девушка Бонда" и бывшая возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас начала встречаться с директором Tinder - и это на фоне воссоединения "Беннифер"!

После того, как все узнали о воссоединении Аффлека и Дженнифер Лопес , поклонникам стало любопытно - как дела у Аны де Армас, с которой актер так счастливо провел пандемийный 2020 год и расставание с которой так тяжело переживал. Напомним, что звезды расстались из-за разных графиков и резко взлетевшей карьеры Аны.

Долго горевать кубинка не стала и утешилась в объятиях директора самой романтичной соцсети Tinder Пола Букадакиса.

По данным издания New York Post, пара встречается больше месяца, а познакомились влюбленные не в популярном приложении, а с помощью друзей.

Оба - карьеристы, но все же стараются найти место для встреч в сумасшедших графиках. В настоящее время Армас снимается в новом проекте, а Букадакис создает новую платформу. Кстати, Пол - завидный жених, ведь его состояние оценили в 17 миллионов долларов.

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