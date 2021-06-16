ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Назло Аффлеку: Ана де Армас закрутила роман с директором Tinder

16.06.2021 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новая "девушка Бонда" и бывшая возлюбленная Бена Аффлека Ана де Армас начала встречаться с директором Tinder - и это на фоне воссоединения "Беннифер"!

После того, как все узнали о воссоединении Аффлека и Дженнифер Лопес, поклонникам стало любопытно - как дела у Аны де Армас, с которой актер так счастливо провел пандемийный 2020 год и расставание с которой так тяжело переживал. Напомним, что звезды расстались из-за разных графиков и резко взлетевшей карьеры Аны.

Долго горевать кубинка не стала и утешилась в объятиях директора самой романтичной соцсети Tinder Пола Букадакиса.

По данным издания New York Post, пара встречается больше месяца, а познакомились влюбленные не в популярном приложении, а с помощью друзей.

Оба - карьеристы, но все же стараются найти место для встреч в сумасшедших графиках. В настоящее время Армас снимается в новом проекте, а Букадакис создает новую платформу. Кстати, Пол - завидный жених, ведь его состояние оценили в 17 миллионов долларов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-подруга актера проигнорировала его возвращение к Дженнифер Лопес и нашла себе очень состоятельного бойфренда. Это "мэтч"!
 
Новости дня
Новости разные
 
Выхода нет: производителям и торговле разрешили поднять цены на хлеб и детское питание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by