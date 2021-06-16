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«Сигнал: «Ко мне не подходи, я за себя не отвечаю!», белорусские власти уже посылали. Не помогло»

16.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери — о том, что осталось в арсенале у правящего режима.

— Вчера МВД России подтвердило, что Светлана Тихановская больше не Wanted. И сообщило, что из списков в России ее исключили по просьбе «белорусской стороны». И это очень удивительная история. Потому что белорусские власти, конечно, в последнее время сильно внезапные и неуловимо противоречивые, но не до такой же степени, чтобы не хотеть заполучить Тихановскую. А рассчитывать, что с помощью этого нехитрого маневра Тихановскую удастся заманить к себе, наивно даже для белорусских властей.

Хотя, если бы вдруг какому-нибудь официальному представителю от России захотелось встретиться с Тихановской и что-то там обсудить, то делать это, пока она находится в розыскных списках, было бы, согласись, неприлично. Сначала надо розыскной статус поменять, а потом уже встречаться. А слова о том, что сделано это по настойчивой просьбе «белорусской стороны», не должны тебя смущать. Ну в самом деле, не будет же белорусская сторона опровергать российских коллег в таком деликатном деле. Тут опровержение выйдет себе дороже.

И, конечно, при таком варианте, лихорадочная тревожность, которую мы наблюдаем у белорусских властей, приобретает совсем особый смысл. Потому что, если они вдруг начнут с Тихановской здороваться, то с кем-нибудь могут и попрощаться.

Но нет. Какая-то это слишком невероятная фантазия. Не может быть, чтобы российские власти решили вдруг изменить себе и другу, у которого синдром синих пальцев. Наверное, все-таки просто хотят заманить.

А вот в том, что белорусские власти готовят секретные списки для амнистии, нет ничего невероятного. Искусству составления таких списков они научились еще в совсем баснословные времена. Составить списки и освободить – это все-таки две большие разницы. Списки составляют, чтобы иметь под рукой, если вдруг придется освобождать. Сигнал какой-нибудь послать каким-нибудь сторонам про гуманизм, добрую волю и готовность двигаться по пути эволюционного политического развития. И не вводите, пожалуйста санкций. Или если все-таки введете, то, чтобы было не очень больно.

Потому что сигнал: «Ко мне не подходи, я за себя не отвечаю!», белорусские власти уже посылали. Неистово победили крем Nivea, грозились нелегальными мигрантами и отключенным транзитом. И как-то им это все не помогло. А других сигналов такого рода в арсенале у властей не осталось. Даже представить себе не могу, чем бы они могли еще пугать.

А если пугать не получается, то остается уже только попробовать задобрить какой-нибудь амнистией. Но я искренне сомневаюсь, что в этот раз привычный трюк сработает. То есть, если освободить всю 1000+, которая у белорусских властей есть, то на некоторое время может и помочь. А другие варианты вряд ли кого-нибудь впечатлят. Потому что, пятьдесят, сто или даже двести освобожденных белорусских политзаключенных никак не решают проблему безопасности международных авиаперелетов.

 
 
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