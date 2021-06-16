Испытание санкциями

Европарламент принял резолюцию по белорусскому вопросу. Был рассмотрен целый ряд позиций в основном санкционного характера с конкретными предложениями по практическим действиям.





Вообще, список осуждений политических действий белорусского руководства и перечень возможных экономических санкций довольно внушительны. Здесь и оценка ЕС посадки самолета Ryanair в Минске , и обращение с людьми в местах ограничения свободы, и отключение Беларуси от SWIFT, недопуск на Олимпиаду и много еще чего.





Предложено ввести секторальные санкции против экспорта продуктов нефтепереработки и сельхозудобрений. В частности, против белорусских НПЗ, «Беларуськалия» и « Гродно Азота».





Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. Поэтому пока не известно, какие из предложенных кар будут реализованы на практике. Это будет решать Европейская комиссия – высший исполнительный орган ЕС. То, что санкции будут, и довольно жесткие, сомневаться не приходится. Они станут довеском к санкциям США в отношении девяти белорусских предприятий, которые уже вступили в силу.





Естественно, правительство тоже просчитывает варианты, как смягчить их действие. По прикидкам премьера Р.Головченко, при самом неблагоприятном сценарии ущерб от санкций может достигнуть 3% ВВП страны. Эти потери, по мнению главы правительства, легко закроются за счет других направлений, а потому не представляют для белорусской экономики сколько-нибудь реальной угрозы.





Действительно, если речь идет об удобрениях, то доля их поставок в Европу оценивается в 10%. Основные покупатели калийных удобрений – Китай, Индия и Бразилия, которым прямые санкции ЕС могут быть по барабану.





Но тут будут вторичные санкции, которые в последнее время применяют американцы. Под них попадают любые контрагенты, имеющие партнерские отношения с подсанкционными предприятиями. А в доставке до конечного потребителя, к примеру, калийных удобрений участвуют дистрибьютеры типа норвежской Yara.





Это относится и к российским поставщикам нефти на белорусские НПЗ, которые почему-то уже в мае, до вступления в силу американских санкций, резко ограничили поставки нефти на «Нафтан». Есть первые свидетельства прекращения отгрузки в Беларусь продукции через портовую литовскую Клайпеду.





Литва и Латвия, учитывая обострение отношений с белорусским руководством, могут, не считаясь с потерями, вообще закрыть свои порты для транзита белорусского экспорта и импорта.





Белорусские чиновники считают: мол, не продадим удобрения в страны ЕС – перекинем дополнительные объемы в Китай и Африку, в страны ЕАЭС, благо покупателей у «Беларуськалия» достаточно.





Но так ли легко перенаправить сложившиеся годами товаропотоки по новым маршрутам? Ведь тот небольшой подъем в экономике Беларуси, который произошел в апреле и мае, во многом обязан росту экспорта именно в страны ЕС.





Экспорт сыпучих грузов и нефтепродуктов в ЕС стал главным драйвером роста белорусской экономики, так как по европейскому направлению он вырос почти втрое.





Если бы наша экономика работала эффективно и стабильно, то потеря 3% ВВП для нее и не была бы так тяжела. Но обремененные долгами белорусские флагманы, работающие на банковских и бюджетных подпорках, серьезно шатаются и без всяких санкций.





Неслучайно Головченко в последней встрече с российским коллегой Мишустиным сетовал на то, что Запад хочет обвалить белорусскую экономику, поэтому сегодня надежда на реальную экономическую помощь только от России.





А у российского руководства было и есть на уме одно: создать общие органы управления (естественно, под российским патронажем) и перейти на общую валюту (естественно, на российский рубль).





По просачивающимся сведениям, переход на российское налоговое, а значит, и хозяйственное законодательство сторонами уже согласован. Тогда от белорусского суверенитета ничего не останется.





Даже с ресурсной поддержкой Москвы у Беларуси не та весовая категория, чтобы противостоять всему Западу. Хуже всего, что так или иначе экономические санкции всё больше будут затрагивать население Беларуси, снижать и без того невысокий его уровень жизни.





На мой взгляд, первое, что мы почувствуем ввиду сокращения экспорта, это ускоренная девальвация белорусского рубля. Для нас, белорусов, вновь наступают тяжелые времена, и снова встает непреходящая задача – во что бы то ни стало сохранить государственный и национальный суверенитет.